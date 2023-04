Bienvenue au Manoir se situe entre le jeu de plateau et l’escape game sauf qu’ici il ne faut pas sortir d’une pièce mais arriver à rentrer dans un logement.

C’est sur base de ce côté ludique que les différents opérateurs actifs dans le secteur du logement comme les Agences Immobilières Sociales (AIS), les référents sociaux des sociétés de logement ou encore les CPAS. “L’Escape Game du logement “Bienvenue au Manoir” est un outil d’animation à destination des ménages en état de précarité, le public cible de nos APL membres. C’est un jeu un peu particulier puisque son but n’est pas de sortir d’une pièce comme dans un Escape Game classique, mais d’y entrer ou du moins d’en obtenir les clés pour “s’y installer durablement”. Il peut se jouer de 3 à 16 joueurs, répartis en équipes selon leur nombre”, explique Didier Colart de Dico Games. Le pitch est l’histoire d’une famille de vampires qui a dormi dans la cave de son manoir durant 200 ans. Cette famille se réveille et ne reconnaît plus sa maison : il y a des ampoules partout, de l’eau qui coule des robinets, il fait chaud sans que la cheminée ne soit allumée… La famille n’y comprend plus rien. Afin de les aider à s’y retrouver dans leur nouvel habitat, les joueurs, qui sont les nouveaux habitants du Manoir, les descendants de la famille de vampires, devront obtenir 4 clés.

Cet Escape Game du logement est une belle entrée en matière car il permet d’aborder un grand nombre de thématiques en lien avec le logement, mais il n’a pas la prétention d’informer en profondeur les joueurs sur chacune d’elles. Il existe de nombreuses ressources pédagogiques à proposer aux joueurs pour aller plus loin dans ces thématiques. Il revient au Game Master de proposer ces ressources en fonction des intérêts et besoins des joueurs. Différentes thématiques peuvent dès lors être abordées en toute décontraction sans le stress d’un rendez-vous formel avec un service social. Ces thèmes sont liés à l’entretien du logement, la gestion durable des énergies, les droits et devoirs du locataire et du propriétaire ainsi que l’environnement.