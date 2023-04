Alcool, cannabis, médicaments: le "cocktail" lui fait péter les plombs, il se retranche chez lui et finit assiégé par la police

Un accident et un médiateur de dettes

Pour le parquet, deux éléments survenus en journée ont déclenché les hostilités: la visite de la compagne de Marc à un médiateur de dettes et un accident de roulage rue du Vieux Saule à Farciennes. "À 18 h 22, il a laissé son véhicule accidenté sur place. Des voisins ont simplement appelé la police, car la voiture gênait la circulation ", rapporte le substitut Vervaeren. Quelques instants plus tard, face aux policiers, Marc exhibe une barre de fer et tire vers le sol avec une carabine à air comprimé avant de se retrancher à son domicile. Les unités spéciales sont contraintes d’intervenir.

Durant deux heures, Marc insulte, nargue et menace les agents postés autour de sa maison avec sa carabine d’une fenêtre située au premier étage de la maison. Le forcené filme même la scène, avec son téléphone. "On l’entend dire, hormis les insultes, aux agents de tirer sur lui. Cela ressemble presque à un suicide assisté. Il laisse penser qu’il veut se faire abattre."

Pour tenter de calmer les ardeurs de Marc, les policiers font même usage d’un coup de feu dans la façade. C’est dire à quel point la situation sur place fut électrique. Ce que rappelle à juste titre le parquet. "Il ne faut pas s’étonner qu’ils répliquent de la sorte quand on se pointe avec une arme à la fenêtre. Ils ont fait exprès de tirer à côté, mais le prévenu n’est pas passé loin de ne plus être là, ce jeudi, pour s’expliquer. "

Des souvenirs flous

Vers 21 h 15, Marc est finalement maîtrisé par les policiers grâce à un paquet de cigarettes déposé sur le trottoir en guise d’appât et après un coup de taser qui l’immobilise au sol. Ce jeudi après-midi, le père de famille a exprimé "sa honte et ses regrets " en admettant ne pas avoir gardé des souvenirs précis de cette fameuse journée. "Ce dont je me rappelle, c’est quand j’ai été à la fenêtre avec la carabine", confirme Marc. Ce dernier indique également avoir pris conscience de la gravité de la scène et des possibles conséquences funestes qui auraient pu en découler.

Ce qui inquiète le parquet, c’est que Marc était, au moment des faits, suivi pour ses nombreuses addictions. Et le résultat parle de lui-même. Malgré un casier judiciaire vierge, le substitut Vervaeren entend marquer le coup avec une peine de 3 ans de prison accompagnée d’un sursis probatoire. Me Cigna, à la défense, plaide une peine de travail pour ce qui est décrit comme un "pétage de plombs" de son client.

Jugement le 20 avril.