Charleroi: la direction d'Amcor refuse la reprise de l'usine par un tiers, 80 emplois comdamnés

Active dans le secteur des emballages pour la grande distribution, la société Amcor est sous le coup d’une restructuration âpre et brutale depuis plusieurs semaines: début février 2023, la direction de l’entreprise avait purement et simplement annoncé son intention de fermer le site de Monceau-sur-Sambre, mettant en péril les emplois de 80 travailleurs. La procédure Renault est toujours en cours, sa phase 1 est sur le point de s’achever. C’est dans ce contexte que, cette semaine, le député Écolo carolo Christophe Clersy a interrogé le ministre Willy Borsus, en commission Économie du Parlement de Wallonie. Le député s’est inquiété de savoir si une suite avait été donnée à une proposition des organisations syndicales qui envisageaient de modifier la manière de travailleur au sein de l’entreprise, en regroupant les commandes des principaux clients, pour réduire les moments d’arrêt de production et minimiser toute une série de frais connexes.