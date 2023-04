Fleurus : quinte flush royale pour la Team Poker One

Entre sourires et poker face, le fleurusien Damien Hupé a les cartes en main. ©D.R.

On les avait connus lors de leur escapade à Las Vegas où, grâce à GG Poker, le plus grand site de poker en ligne au monde, ils avaient eu l’occasion de participer à World Series of Poker avec le gratin mondial de la discipline. Fort des très bons résultats engrangés lors de ce gigantesque tournoi équivalent à un championnat du monde, GG Poker a proposé un contrat semi-professionnel à quatre membres de la Team Poker One afin de constituer la première équipe belge de poker quasi professionnelle.

En Belgique, tant dans la partie francophone que la partie néerlandophone, on compte de nombreux joueurs de poker talentueux et motivés. En fondant une équipe “nationale” aux profils variés, GG Poker a voulu encourager et mettre en valeur les acteurs qui font bouger le monde du poker en Belgique. “Personnellement et pour les membres de la Team Poker One repris, c’est vraiment un honneur et une consécration”, explique Damien Hupé, fondateur de Poker One. “Nous avons monté ce projet il y a un peu plus de cinq ans pour profiter de notre passion et la faire découvrir au grand public en développant des activités réunissant les gens autour du poker. Sessions live sur Internet où nous invitons une célébrité et échangeons avec nos followers sur les aspects techniques, événements de type business club permettant à des chefs d’entreprise de réseauter tout en s’adonnant à une activité divertissante, session dans des clubs de poker amateurs où les membres sont heureux de se mesurer à nous puisque nous sommes tous classés dans le top 100 belge, le but est vraiment de démocratiser le poker. Pouvoir le faire de manière semi-pro, c’est évidemment la cerise sur le gâteau. ”

La Team GGPoker Belgique compte actuellement 12 joueuses et joueurs. La mixité est bien entendu de mise. L’équipe est formée de Damien Hupé (Team PokerOne), Yannick Ansenne (Team PokerOne), Bryan De Riddere (Team PokerOne), Jean-Marie Vandeborne (Team PokerOne), Christophe et Matthias De Meulder, Glenn Laureys, Johan Naessens, David Opdebeeck, Evert Rosseel, Meja Thienpondt et Isabelle Verjans.

L’équipe fraichement constituée débutera au Belgian Poker Challenge en mai au Casino de Namur, dont le tournoi principal est doté de 750 000 euros. “Nous nous rendrons ensuite à la manche barcelonaise du European Poker Tour”, détaille Damien Hupé. “Là, nous espérons évidemment, comme à Las Vegas, porter haut les couleurs de la Belgique”.