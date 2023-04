Il faisait le fier derrière son écran à tenter d'abuser des jeunes filles, il n'assume pas au tribunal

Mais le constat, tiré par le tribunal correctionnel, est sans appel : le prévenu “semble se moquer du tribunal”. Des photos provenant de Facebook et déposées ce vendredi matin par l’une des victimes du prédateur sexuel le montrent pourtant capable de tenir sur ses deux jambes, pour faire une photo lors d’un carnaval local le mois dernier.

Ludovic sera donc condamné par défaut le 5 mai prochain.

Il profite de l’absence de sa compagne

En octobre 2017, la sœur de la compagne de Ludovic (une jeune fille âgée de 16 ans) se rend au domicile du couple afin d’aider son beau-frère avec ses enfants sur demande de la compagne. Sa sœur est hospitalisée pour une future naissance... La jeune adolescente ne s’attendait nullement à devoir se défendre face aux agissements de Ludovic. “Il lui a proposé de dormir dans le lit conjugal pour être plus proche de la chambre de l’enfant, au cas où. Elle ne se doutait pas qu’il se coucherait avec elle et durant la nuit, malgré la distance imposée par la jeune fille, il est venu se coller à son corps”, détaille l’avocate de l’ex-belle-sœur de Ludovic.

Après avoir repoussé le prévenu à plusieurs reprises, la jeune fille a finalement eu le bon réflexe de changer de chambre pour terminer la nuit avant de quitter rapidement le domicile au matin. Ce qui aurait dû faire cesser le comportement ignoble de Ludovic a provoqué tout le contraire. Ce dernier a, par la suite, importuné la jeune fille en lui envoyant des messages. “Il lui a demandé si elle ne voulait pas qu’ils soient amants et entretenir des relations sexuelles ou l’a menacé de ne plus être aussi gentil si elle dévoilait tout à sa grande sœur”, insiste la partie civile.

Ce n’est pas moi, c’est elle

Une cyberprédation et une incitation à la débauche sont également reprochées au prévenu. En septembre 2019, Ludovic a profité de l’accès au compte Messenger de sa compagne pour approcher une jeune fille de 12 ans. La grande sœur de cette dernière a découvert les messages envoyés par le prédateur sexuel une fois qu’elle a récupéré son GSM emprunté jusque-là à la victime. “Il fait clairement fait allusion à des pratiques sexuelles et demande à la jeune fille de lui envoyer des photos intimes”, rapporte Me Khoulalene, seconde partie civile. “Jeune femme de 24 ans et mère de deux enfants qui veut faire des expériences bisexuelles”, a écrit Ludovic comme premier message. En réponse, ce dernier a eu connaissance du très jeune âge de sa proie.

Finalement démasqué, Ludovic n’assume rien. Il ne vient pas se défendre face à la justice et rejette même la faute sur sa compagne comme un petit garçon pris en flagrant délit d’une bêtise qu’il vient de commettre. “Ce n’est pas moi, mais c’est elle”, expliquait-il en audition. Version démentie par la compagne, puisque Ludovic avait un accès intégral à son compte Messenger au moment des faits. Sans oublier la faute d’orthographe typique de Ludovic et qui revient fréquemment dans les messages.

Un manipulateur et un prédateur sexuel

Du côté des parties civiles et du parquet, le portrait dressé de Ludovic est peu flatteur. On parle d’un “manipulateur”, d’un “prédateur sexuel qui cible les jeunes filles” et qui semble attiré par “des plans à trois avec sa compagne et une mineure”. Le substitut Bury se montre justement inquiet face au comportement déviant de Ludovic. Ce dernier fut déjà condamné pour viols sur ses deux cousines mineures et a déjà eu un suivi spécialisé. Ce qui n’a visiblement eu aucun effet positif. Sans parler de la nouvelle notice ouverte du côté de Mons pour des faits de pédopornographies.

Une peine de 7 à 8 ans de prison est donc requise contre le défaillant.