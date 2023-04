Beaumont: il braque un commerce pour rembourser ses dettes

La date du 12 février 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire de Mallorie. Non pas pour un souvenir heureux, mais plutôt à cause d’un traumatisme. Ce jour-là, vers 20 h 30, Laurent est entré dans un commerce, cagoulé et muni d’une arme de type flashball dissimulée sous sa ceinture. Une lourde incapacité de travail de plus de 4 mois confirme même le traumatisme vécu par l’employée.