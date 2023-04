Délocalisée sur le parking de l'ancien Caterpillar, la Foire est méconnaissable : plus grande, avec le double de parking, des accès PMR et deux fois plus de toilettes (ça manquait l'an passé), elle durera jusqu'au 8 mai.

"C'est le genre de festivités qu'il nous faut, pour les Carolos mais aussi pour tous les habitants de Charleroi Métropole en fait. La Foire de Pâques, c'est la plus grande de l'année, devant celle d'août" disait la semaine passée l'échevine des Fêtes de Charleroi, Babette Jandrain, qui espère bien que ça drainera du public venus de partout. Les forains, eux, misent sur 150.000 visiteurs : l'an passé, avec 15 attractions de moins (80 au total pour 2023), ils étaient déjà 135.000 personnes à passer les portes de la Foire.

Foire de Pâques 2023 : le montage est presque fini, début le samedi 8 avril. ©VAN KASTEEL

