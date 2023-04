Charleroi: un grand gala de catch le 3 juin, avec deux vedettes de la NXT UK

Sur le ring et dans les coulisses, il y aura Sébastien Bricmont, alias SNB, qui, avec sa structure, la Superstar Wrestling, porte l’événement à bout de bras. En 2019, à la salle André Robert, à Fleurus, il avait réuni plus de 500 spectateurs, pour une soirée de feu qui avait réuni la crème du catch belge et français. Cette fois, pour ce grand retour, après la pandémie, l’organisateur a vu plus loin: "Je peux confirmer plusieurs talents britanniques, dont le vétéran Jonny Storm, passé par Impact et ROH, et la jeune Millie McKenzie. Il y aura également Amale, la championne française". Ces deux dernières ne manqueront pas d’attirer l’attention d’un public moins spécialisé: elles ont été sous contrat avec la WWE, pour la division appelée NXT-UK, qui était diffusée, il y a quelques semaines encore, en Wallonie, sur la chaîne AB Explore, chaque samedi soir (lire ci-contre).

"Il y aura plus de 15 catcheurs impliqués, pour un spectacle qui devrait facilement dépasser les deux heures", reprend l’organisateur, qui avoue: "Je suis également président du club de volley MAP et ce show est organisé au bénéfice du club". Exceptionnellement, SNB remontera d’ailleurs entre les cordes: "Je sais déjà que les gens du club de volley n’attendent que cela, de me voir me faire tabasser sur le ring", s’amuse-t-il, avant d’évoquer quelques-uns des autres noms qui seront à l’affiche: Legion, Darkmondo, Mot Van Kunder, MBM ou les champions par équipe Métal Mafia, qui reviennent enfin du midi de la France pour remettre leurs ceintures en jeu, après la pandémie.

Ceux qui veulent se mettre dans l’ambiance avant ce grand rendez-vous du 3 juin peuvent déjà le noter dans leurs agendas: les vedettes locales de la Superstar Wrestling seront en gala, ce 12 mai, sur la place Communale de Velaine-sur-Sambre et, ce 13 mai, à Fleurus, dans le cadre de la Soviet Fun Fest.