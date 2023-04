Claudio Picarella et la chanson napolitaine, une histoire d'amour: "j'ai sorti 61 albums en 35 ans!"

Quel événement démarre ces 35 ans de carrière ?

C’est en 1988, année de la sortie de mon premier 45 tours intitulé L’Emigrante, et de ma première cassette audio. C’était aussi l’année de la première édition du festival italien de Charleroi, à l’hôtel de ville. C’était mes tout débuts. J’avais 15 ans.

Mais la passion était déjà là bien avant cela…

Oui. J’ai commencé à jouer du piano à l’âge de 5 ans, tout seul. Ce que j’entendais, je le reproduisais. Un don, je dirais. Par après, je suis devenu prof de piano. Je peux jouer à l’oreille et avec partition.

Et comment, avec vos racines siciliennes, en êtes-vous venu à la chanson napolitaine ?

Le style me passionne. Et je voulais aussi faire quelque chose qui ne se faisait pas en Belgique. Depuis lors, j’ai composé la plupart des chansons que j’interprète, essentiellement napolitaines. J’en suis à 3 000… J’ai sorti 61 albums, dont une dizaine en français. Mais c’est une chanson en français, de 1998, qui a connu le plus de succès: Elle est entrée un jour dans ma vie Elle a été vue 12 millions de fois sur Youtube.

Votre vie est occupée pleinement par votre art. Qu’est-ce qui a été le plus dur pour y parvenir ?

Ça n’a pas été simple qu’on accepte que je choisisse ce créneau napolitain. Je dois une fière chandelle à mon père et à mon frère, Salvatore, qui a vendu mes premiers disques en porte à porte, sur les parkings… 3 000, et 2 000 cassettes. Mais surtout, le plus dur est d’avoir les contacts avec les bonnes personnes: celles qui vous permettent de passer à la télé, des producteurs, des agents artistiques, les médias.

Quels souvenirs marquants gardez-vous de toutes ces années ?

Il y en a plusieurs. Ma première tournée à Palerme en 1992. Sept, huit concerts d’accès libre, avec 10 000 personnes. Il y a aussi mes trois concerts en Australie en 1996, à Adelaïde et Sydney, avec des TV, devant des assistances de 3 000 et 20 000 personnes. Plusieurs passages à la télé ont été marquants aussi. En 1989, c’était le premier, à RTL-TVI, à l’émission Buona Domenica, diffusée en Belgique, en France, au Luxembourg et même en Europe entière par satellite. Ça m’a lancé. Rete Sei, à Palerme, m’avait aussi consacré un film de 30 minutes. En Allemagne, l’émission Piazza Europa, sur STE, a aussi été marquante.

En 35 ans, qu’est ce qui a le plus évolué ?

Avant, pour espérer arriver, il fallait faire des chansons, des arrangements en studio. Maintenant, c’est plus simple: on peut chanter avec un karaoké. C’est bien, mais un peu trop facile… C’est aussi plus facile aujourd’hui pour se faire connaître en téléchargeant des chansons sur Internet. Mais comme c’est le cas pour tout le monde…

Vous êtes reparti pour 35 ans ?

Oui, je l’espère. Il y a beaucoup de concerts prévus, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie et normalement en Australie en 2025 où il y a une grosse communauté italienne. Chez nous, le 6 mai, je chanterai au Passage oublié, à Florennes (20 h), le 7 mai à Gilly, puis le 2 juin à la Fête italienne de Charleroi, place Verte (17 h 30), et encore le 17 juin à Florennes.