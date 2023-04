Cocorico! Une première mondiale au Biopark, la sonde Iriscope pour détecter les cancers récompensée

Cette récompense internationale marque chaque année la reconnaissance de dispositifs thérapeutiques prometteurs dans une communauté de 42 pays. Considéré comme l’équivalent du Nobel pour la recherche biopharmaceutique, le prix est coorganisé en Belgique par Le Journal du médecin.

En 2022, le cancer du poumon est resté le plus meurtrier dans le monde. Avec un taux de mortalité de 85%, il cause en moyenne près de 1,8 million de décès par an. De trop nombreux cas sont diagnostiqués à un stade avancé, ce qui réduit les chances de guérison. C’est pourquoi les technologies de dépistage précoce peuvent aider à sauver des vies.

Si des biopsies sont pratiquées afin de détecter la présence de tumeurs, la difficulté est de positionner les équipements de prélèvement au plus près des lésions dans les bronches, qui se subdivisent en parties de plus en plus fines. Voilà l’intérêt de l’Iriscope. Comme l’explique Benjamin Mertens, CEO et fondateur de Lys Medical implantée sur le site du Biopark de Gosselies, "cet endoscope d’une taille de 1,8 mm permet d’observer les poumons avec une précision inédite. Non seulement, il améliore les vues distales, c’est-à-dire les plus éloignées du tronc, mais la présence d’un microcathéter qui asperge les tissus conjonctifs permet d’optimaliser les observations". Ainsi des pneumologues ont-ils pu visualiser des emphysèmes du parenchyme pulmonaire, une première mondiale.

Après l’obtention, l’an dernier, de son marquage CE qui lui a ouvert les portes de l’Europe, la start-up, qui bénéficie de la participation de Sambrinvest, a attaqué la commercialisation de son dispositif, testé dans le cadre de conventions avec les hôpitaux universitaires de Bruxelles, d’Essen en Allemagne, de Toulouse en France, de Madrid en Espagne et, récemment, de Londres en Angleterre où, en dépit du Brexit, le marquage CE reste la référence. "En parallèle, nous allons aborder de nouveaux marchés aux États-Unis, puis en Asie en Inde et au Japon, dans une échéance de deux ans à deux ans et demi", poursuit le CEO.

Toute la production restera concentrée en Belgique, à l’exclusion de certains composants importés. Avec son Iriscope, Lys Medical table sur un chiffre d’affaires d’une vingtaine de millions€ d’ici cinq ans. Alors que d’autres applications s’offrent au dispositif en gastro-entérologie et en ORL, la montée en puissance de la production et des exportations impose une levée de fonds. "Elle se fera cet été à hauteur de 2 à 3 millions€", annonce Benjamin Mertens, avant une série A, un financement qui apportera des moyens d’investissement complémentaires au développement.