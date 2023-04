Charleroi: un débat sur les violences sexuelles, à Notre Maison, ce 20 avril

Le jeudi 20 avril, Vie Féminine, les JOC et le MOC invitent l’équipe de cette nouvelle structure à venir en présenter le fonctionnement et les missions au public à la brasserie Notre Maison, à partir de 19 h 30. À Charleroi, le CPVS est installé au n°100 de la chaussée de Bruxelles, juste à côté du CHU Marie Curie. Cette implantation dans une maison particulière plutôt qu’intégrée au sein de l’hôpital permet une prise en charge plus douce, effectué par des soignants spécialisés du CHU et des policiers formés. Ils effectuent des examens, traitements, constats de lésions, prélèvements d’ADN, collectes de preuves dans un climat bienveillant d’écoute et de suivi. Il a été prouvé que les chances de guérison chez les victimes de violences sexuelles qui recevaient des soins multidisciplinaires étaient meilleures, qu’elles récupéraient plus rapidement et risquaient moins de subir une nouvelle violence. Si la victime le souhaite, elle peut également déposer une plainte en justice. Le parquet est partie prenante de ce projet qui vise à mieux protéger les victimes.