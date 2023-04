"Adieu Polo": le décès de Paul Furlan crée l’émoi dans le monde politique belge

À lire aussi

”Un immense travailleur, dévoué sans limite à Thuin, à la Wallonie, à Charleroi métropole. Un formidable compagnon de campagnes, de luttes et de fêtes”, indique Paul Magnette, président du PS, dans une “infinie tristesse”. “Un homme de valeur” pour l’ancien ministre et secrétaire d’État Philippe Courard. Et “grand défenseur des pouvoirs locaux et de sa soif de vivre” ajoute la ministre Christie Morreale. “Ses valeurs et son courage continueront à éclairer notre action”, écrit aussi le secrétaire d’État Thomas Dermine.

Il n'y a pas que chez les socialistes que Paul Furlan a marqué les esprits. "Une épaule sincère sur laquelle je me suis toujours appuyé", souligne le ministre libéral Adrien Dolimont. "Merci d’avoir été là", poste Marie-Hélène Knoops, bourgmestre MR de Montigny-le-Tilleul, rejointe par le député libéral carolo Nicolas Tzanetatos: "Si toutes les idées n'étaient pas partagées, l'amour de Charleroi et de la Thudinie oui!". "Mais tu manqueras au-delà de la Thudinie", signale Mathieu Perin (Les Engagés), bourgmestre des Bons Villers.

Il faut écrire que localement, sa disparition laisse des traces à l'indélébile. "Il était toujours dans le camp de ceux qui trouvaient des solutions pour améliorer la vie des citoyens", selon Hugues Bayet, député-bourgmestre de Farciennes. Paul Furlan, dourgmestre de Thuin pendant près de 20 ans, il a participé à lancer la dynamique de Charleroi Métropole, cette association de 30 communes regroupant près de 600 000 habitants. “Notre région perd un homme au grand cœur, un ami loyal, une personnalité politique de grande qualité”, dit Loïc D’Haeyer, bourgmestre de Fleurus. “Un de nos meilleurs défenseurs du sud Hainaut”, précise Jean-François Gatelier, de Sivry-Rance. “Adieu mon Polo…”, signe à son tour Jean-Charles Luperto, de Sambreville. “Mon grand frère, mon binôme…”, conclut Virginie Gonzalez, d’Anderlues.