5 heures de course relais en cuistax pour animer Jumet-Heigne

"Cette année, j'ai eu l'idée et pris l'initiative d'organiser une événement original dans le but d'animer le quartier de Jumet Heigne en dehors des festivités de la Madeleine dans la joie et la bonne humeur", nous écrit Lory Radermacher, qui a lancé le projet pour les Fusiliers Marins 1810 et des Marins de la Garde, un groupe folklorique de la Madeleine.

"L'inscription est de 85 euros par équipe et nous vous fournissons votre cuistax bi-place. Une équipe peut être composée de 5 à 10 personnes, avec minimum un adulte de 18 ans responsable du groupe", signale encore l'organisateur. "Durant les 5 heures de course, on comptabilise le nombre de tours du cuistax et vous aurez la possibilité d'effectuer des changements de pilote-passager dans les stands (zone de relais)."

Accueil à 9 heures pour un lancement de la course à 11 heures. Il y aura aussi un bar et une petite restauration, "sans oublier les commerces locaux de l'Horeca". "Tout le monde est le bienvenu pour venir rouler en équipe, venir supporter ses camarades ou pour venir boire un verre, faire connaissance et peut-être aussi discuter de la Madeleine."

Une activité soutenue par la Ville de Charleroi, avec des prix (du ski nautique, du karting, du laser-game, de la réalité virtuelle et du bowling) proposés par les sponsors Brasserie Claude / Jérôme Pneus / Flash bowl Charleroi/ The spin / Laser Game évolution / Green power kart / Mi 12 Fun center.

> Infos : https://www.facebook.com/groups/277391999450442. Fin des inscriptions le 24 avril.