À 140km/h dans les rues de Charleroi pour échapper à la police: Khalit venait de sortir de prison, il y retourne

Un quatrième feu rouge accidenté

Pour échapper aux flics, Khalit met en danger tous les usagers de la route en prenant des risques insensés. "À plusieurs reprises, il tentera de percuter les véhicules de la police et freinera brusquement pour tenter de créer une collision. Avant ça, après la sortie 26, il a jeté une arme à feu par la fenêtre du véhicule. Sur la chaussée de Bruxelles, il a circulé à une vitesse estimée à 140 km/h et a franchi trois feux rouges à trois carrefours différents. Des piétons ont même été contraints de longer les murs pour éviter le fuyard", rapportait le substitut Vervaeren. Le quatrième feu rouge croisé sur la route par le conducteur fou est le dernier. Un accident le contraint à s'arrêter.

La rébellion qui s'en est suivie était contestée par le prévenu.

40 mois, au lieu des cinq ans requis

Également en aveu d'avoir détenu sur lui une boulette de cocaïne, Khalit jurait avoir obtenu en prêt l'Audi A4 et ne pas l'avoir volé en usant de violence. Compte tenu de l'état de récidive et que Khalit était sorti de prison huit mois avant cette scène, cinq ans de prison étaient requis à son encontre. Ce mercredi matin, l'homme détenu fut condamné à 40 mois de prison ferme et acquitté pour le vol avec violence de l’Audi.