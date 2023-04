Assassinat de Jean-Yves Wargnies: la scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance

La première scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Il est 10h32, c'est une matinée claire et ensoleillée. Jean-Yves se saisit de sa disqueuse électrique pour couper des morceaux de fer, afin de pouvoir placer une gouttière. Son ami Christophe est présent, en bas de l'échelle.

Jean-Yves prend la décision de travailler depuis le toit, passant par la rue du Congo. Il est 10h36 quand Jean-Yves poursuit son travail avec sa disqueuse. Son ami Christophe retourne dans la cour, afin de ramasser les morceaux de fer tombés au sol.

Il est 10h44, Domenico Puddu sort de chez lui. Il arrive, d'un pas décidé, devant chez Jean-Yves. Il sort une arme d'un sac plastique, chambre l'arme et entre dans la propriété. Il y a un premier coup de feu. Jean-Yves se trouve toujours sur le toit.

Domenico remonte la rue, arme en mains. Les policiers ignorent ce qu'il est allé faire dans cette direction. Jean-Yves décide d'appeler la police, il déclare que son voisin l'a menacé avec une arme à blanc, qu'il a déjà eu des problèmes avec lui.

Domenico descend la rue, entre chez lui, et ressort pour se rendre chez Jean-Yves. Il a l'arme dans la poche droite de sa veste. On entend ensuite Jean-Yves crier: "aie merde, putain, il m'a tiré dessus".

Il saute du toit et descend la rue. La dame au téléphone lui conseille de se réfugier chez lui ou chez un voisin. Il répond que personne ne répond à ses appels à l'aide. Jean-Yves semble effrayé. Il y a un long silence.

Les secours reçoivent ensuite un autre appel de Christophe Bertelli, qui a entendu plusieurs coups de feu. Christophe descend la rue, croise Doménico, et découvre son ami sur la rue de Bayemont, inconscient.

L'arme du crime retrouvée dans la poche du suspect

Mardi, l'accusé n'a pas contesté le crime, déclarant avoir pris la décision de tuer entre les deux tirs, alors qu'il poursuivait la victime dans la rue de Bayemont, sur une distance de 238 mètres. Ce qui - a priori - qualifie l'accusation d'assassinat.

A 10h59, des policiers arrivent rue de Bayemont, et une dame les informe qu'un homme est blessé, allongé sur le sol, inconscient. La victime, blessée à la tête, respire difficilement. Son GSM est en communication avec la police. Il y a une douille de calibre 7.65 sur le sol.

Les policiers de la zone de Charleroi remontent la rue du Congo et croisent Christophe Bertelli, en état de choc. Un peu plus loin, un homme plus âgé déclare qu'il est le tireur. Domenico Puddu précise que l'arme se trouve dans la poche droite de sa veste. C'est un calibre 7.65.

Les services de secours arrivent à 11h06. Le pronostic vital de Jean-Yves Wargnies est engagé. Il est blessé à la tête.

Les deux scènes de crime sont figées à 11h10 et les premiers devoirs d'enquête sont menés par les policiers de la zone de Charleroi et le laboratoire scientifique de la police judiciaire.

Le parquet de Charleroi ouvre une enquête, confiée au juge d'instruction Lionel Kaëns, lequel descend sur les lieux à 14h13. Le substitut du procureur du roi informe le juge que la victime ne survivra probablement pas.

Le laboratoire de la police judiciaire réalise différents devoirs d'enquête. Les enquêteurs apprennent des riverains, qu'un conflit de voisinage serait à l'origine du drame.

Le suspect est escorté vers le commissariat de police. Un policier se souvient d'un long silence. "Au bout de quelques minutes, il me dit qu'il assume, qu'il va finir en prison, que c'est bien fait. Il répète cela comme un robot", dépose le policier devant la cour.

Le 31 décembre, Domenico Puddu est placé sous mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat. L'inculpé déclare au juge d'instruction qu'il avait averti la victime. "Au moment où il quitte mon cabinet, entouré des policiers qui l'emmènent en prison, je lui souhaite bon courage. Il se retourne et il me dit : je crois que j'en aurai besoin", déclare le magistrat instructeur devant la cour.

Jean-Yves Wargnies meurt quatre jours plus tard, le 3 janvier, à l'hôpital.