L'assassinat de Jean-Yves Wargnies aux assises: "Je voulais arrêter les nuisances, pas tuer quelqu'un" dit Domenico Puddu

This drawing by Jonathan De Cesare shows the accused Domenico Puddo on the first day of the assizes trial of Puddo for the death of Jean-Yves Wargnies, before the Assizes Court of Hainaut Province in Mons on Tuesday 11 April 2023. Puddo is accused of having murdered Jean-Yves Wargnies on 30 December 2019 in Charleroi. BELGA PHOTO JONATHAN DE CESARE

Les voisins ont des discussions houleuses. En 2016, Jean-Yves Wargnies dépose une plainte contre l'accusé, pour des menaces. L'accusé aurait mimé un tir, déclarant qu'il n'avait pas peur de tirer. "Le bruit de la scie circulaire était intenable. Je lui ai bien dit que j'étais capable de tirer un coup de fusil, mais je n'avais pas d'arme à la maison. Dans le sac, il n'y avait que ma main", dit Domenico à la cour d'assises. Pourtant, il détenait une arme chez lui, achetée en 1999. "Je l'avais enterrée. Je l'ai déterrée en 2016 après avoir été victime de menaces de la part de drogués et d'auteurs de dépôts sauvages, derrière mon habitation."

Il prétend n'avoir jamais utilisé cette arme, entre 2016 et le 30 décembre 2019, quand ce jour-là, il a tiré, à deux reprises sur Jean-Yves Wargnies, en milieu de matinée, pendant qu'il faisait des travaux de toiture. "Je suis allé lui demander d'arrêter de faire du bruit", raconte Domenico Puddu. "Ce jour-là, je n'avais pas appelé la police, comme la veille et l'avant-veille. Je suis allé le voir. Je ne sais plus ce qu'il m'a répondu et j'ai tiré en l'air. Je suis rentré chez moi pour charger le pistolet. Je ne me contrôlais plus, je voulais arrêter les nuisances, pas tuer quelqu'un. Je le regrette. Quand le processus s'est enclenché, c'est devenu incontrôlable. J'étais dans une rage folle."

Après un premier coup de feu, qui a atteint les fesses de la victime, l'accusé l'a poursuivie dans la rue et l'a achevée d'un coup de feu dans la tête. "Je ne savais pas que je l'avais touché quand il a sauté du toit. Après, je l'ai vu accroupi près d'un poteau. Je lui ai dit: 'ah, tu as appelé la police'. On tournait autour du poteau, et j'ai tiré. J'ai visé sa tête. Après, on dirait que le volcan s'est éteint. Toute la nervosité est partie et j'ai réalisé ce que j'avais commis."

Christophe Bertelli, un ami de Jean-Yves, était là ce jour-là, pour l'aider à faire les travaux. Il dit avoir été menacé par Domenico Puddu et s'est constitué partie civile au procès. Il sera entendu mercredi. Cette seconde prévention, l'accusé la nie: "je l'ai complètement ignoré, j'étais focalisé sur Jean-Yves. Ce qu'il a déclaré est faux".

Le procès se poursuivra mardi après-midi avec les auditions du juge d'instruction, des enquêteurs et des premiers experts judiciaires désignés dans le cadre de l'instruction.