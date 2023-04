Les réseaux de chaleur : ça se développe timidement à Charleroi

Cette chaleur provient de plusieurs sources : 60 % de la chaleur est récupérée là où elle existe déjà. En l’occurrence, 10 % des égouts et des eaux usagées – notamment la chaleur résiduelle de l’eau jetée après des douches et bains – et 50 % de leur incinérateur, qui brûle des déchets pour produire de l’électricité. 30 % de la chaleur totale vient de l’eau de mer – dont la surface est chauffée par le soleil – et de chaudières à biomasse, et les 10 % manquants utilisent de l’électricité verte (de leur incinérateur ou d’éoliennes, par exemple) pour réchauffer la vapeur. “Demain, on se connectera aux data centers de la région de Stockholm pour récupérer la chaleur produite par les serveurs”, indiquaient sur place les responsables d’Exergi. “Le gouvernement local est évidemment très intéressé, parce que ça fait un argument de plus pour attirer les Google et les Facebook de la planète dans les environs de Stockholm, puisqu’il y a un client prêt à leur racheter la chaleur produite par leur data center plutôt qu’eux doivent payer des équipements pour se débarrasser efficacement de cette chaleur.”

Il n’en fallait pas plus pour qu’on se demande si chez nous, en Wallonie, les réseaux de chaleur avaient un avenir. “Évidemment !” répond immédiatement Raphaël Durant, secrétaire général de Ceneo, une intercommunale qui gère les placements financiers des communes du Hainaut dans le secteur énergétique. “Il y a déjà un réseau de chaleur à Fleurus, qui utilise la cogénération pour chauffer le château de la Paix, et bientôt le futur bâtiment administratif qui va être construit. Il n’est pas impossible qu’on étende le réseau pour aller vers les habitants, à un moment.” À Farciennes, avec l’incinérateur de Tibi, il y a aussi une carte à jouer : un projet est dans les cartons pour relier le centre aquatique à un nouveau réseau de chaleur, ainsi que connecter une partie de la population également. “On peut aussi imaginer qu’il y a de quoi faire à Châtelet, avec Aperam par exemple, mais aussi avec Google à Farciennes”, ajoute Raphaël Durant.

On sait qu’au centre-ville de Charleroi, la rénovation de la ville haute est aussi l’occasion de développer un réseau de chaleur pour relier les bâtiments communaux (administrations, musées, etc.) mais aussi ouvrir ce réseau aux habitants. Pour l’instant, la chaleur sera générée à partir de chaudières au gaz, mais l’objectif est de se relier au futur zoning de la Porte Ouest, vers Marchienne, et aux industries en bordure du centre pour récupérer la chaleur à la source. “Il y a un vrai potentiel en Belgique, et on a vu en Suède que ce réseau permet de limiter les surcoûts de chauffage en cas de crise mondiale comme on en a connu”, dit encore Raphaël Durant. “Mais la difficulté, c’est qu’il faut développer tout un réseau à partir de rien, et ça, c’est cher. Une autre difficulté est : que faire de cette chaleur durant l’été, quand les gens ne chauffent pas ? Il y a évidemment les hôpitaux, piscines et maisons de repos, qui chauffent toute l’année, mais il faut aussi déterminer si c’est financièrement intéressant pour les potentiels investisseurs s’il y a plusieurs mois par an où soudain leur retour sur investissement diminue drastiquement.”