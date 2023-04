Noa sans H, chanteuse carolo du cru, sort son 1er EP dans un concert gratuit à l’Eden

Ce samedi 29 avril, à 21 heures, le centre culturel l’Eden à Charleroi lui cédera la scène pour la release party de – justement – son premier EP “Adulte”. Et c’est gratuit. “La future Angèle carolo”, vend l’Eden dans une communication, qui l’avait repérée. “Alors qu’elle accompagne Melvin Ross (un autre artiste carolo) sur scène, l’Eden repère la pop fraîche aux refrains entêtants de cette jeune carolo. Elle fait ses armes lors de la rentrée en musique avec le Centre Culturel. Un événement qui séduit autant les élèves en admiration, que les équipes d’enseignement. Une chose est certaine, la musique de Noa sans H ne laisse personne indifférent.”

La musique de Noa sans H, de la pop francophone avec un recours aux basses pour des mélodies entêtantes, a failli ne pas exister : jeune ado, l’artiste s’est vu diagnostiquer des nodules sur les cordes vocales, lui interdisant de chanter. Mais à force de travail, elle a sorti six singles et un EP. “Dès son plus jeune âge, Noa souhaite utiliser la musique comme un journal intime. Elle y raconte ses propres histoires et confie ses chagrins, ses amours et sa vie.”

> Infos et réservations : https://www.eden-charleroi.be/agenda/noa-sans-h/