Trentenaires: la série tournée à Charleroi sera disponible le 23 avril, découvrez la bande-annonce

La saison fait 24 épisodes. On y suit un groupe de jeunes adultes, des Carolos, leurs amis, leurs amours, leurs joies et leurs peines. Vu la bande-annonce, on imagine que les thèmes tournent autour de l’amitié, la trahison, la douleur, la drogue, le sexe, la mort, la parentalité et l’amour. Il s’agit de l’adaptation de la série de la VRT “Dertigers”.

Et tout se passe à Charleroi. “Chez ta mère” a été renommé “Chez Enzo”, mais on aperçoit dans la bande-annonce les terrils, les toits de l’hôpital Marie Curie, les Lacs de l’Eau d’Heure, le ring et le Bisous M’Chou du Palais des Expos, des ruelles de Charleroi, ses parcs, etc. Et on va même retrouver dans la série le comédien et conteur carolo Jacky Druaux !

La série sera diffusée sur la plateforme Auvio de la RTBF le 23 avril, avec la diffusion sur Tipik de 4 épisodes tous les dimanches à 20h05.

Il y aura aussi une avant-première le jeudi 20 avril à 20 heures au Quai 10. Et le samedi 22, projection publique, gratuite et festive au cinéma Le Parc de Charleroi.

La série Trentenaires, de la RTBF, a été tournée en décors réels à Charleroi ©Capture d'écran/Auvio.be

Voici le synopsis :

”Trentenaires, c’est l’histoire d’un groupe d’amis soudé, qui, depuis leurs années de fête dans le bar d’Enzo, ont tout partagé : les premiers émois, les grandes promesses, les premiers deuils. Ils ont aujourd’hui l’âge où on attend tout de la vie, l’âge où on espère, où on profite, où on partage tout avec ceux qu’on aime… C’est aussi l’âge où on cherche et où on tire les premières conclusions. Et où s’assumer pleinement est parfois douloureux mais combien nécessaire. Ils doivent gérer les sentiments qui changent, les enfants qui naissent et grandissent, la carrière qui prend de plus en plus de place, les parents qui vieillissent, les secrets douloureux et explosifs qui rejaillissent… Mais les amis sont là. Les amis, c’est cette famille que l’on s’est choisie envers et contre tout, pour rire, pour partager, pour se confronter, pour faire la fête, pour vivre et aimer passionnément. Trentenaires, c’est une ode touchante, drôle et émouvante au temps qui passe.”