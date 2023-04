Charleroi: la journée internationale du big bang a tenu ses promesses

D’abord, le monde académique a répondu très largement présent. Quatre universités (UC Louvain, UMons, ULB, Université ouverte), deux hautes écoles (HELHa et Condorcet), une cité des métiers, un centre de culture scientifique, mais aussi la fondation Louvain et le club d’affaires B4C associés dans un même événement, avec l’appui de l’Agence spatiale européenne et de la Ville de Charleroi, on n’avait jamais vu ça.

Ensuite, la participation a été à la mesure du déploiement d’énergie. Grâce au concours actif du cabinet du secrétaire d’État Thomas Dermine, en charge de la Politique scientifique, l’anticipation des désinscriptions a permis de remplir la grande salle du PBA quasi à 100% pour la grande conférence avec les astronautes. "On sait par expérience que 5 à 10% des inscrits se décommandent, nous avons donc tenu simultanément une liste d’attente avec un système de rappel", confie un membre du cabinet.

Un formidable travail de promotion avait été accompli en amont. Si bien que quinze écoles se sont déplacées, bien au-delà de Charleroi Métropole. Pour sa part, le club B4C a rempli l’auditorium de la Réserve pour la rencontre-débat avec Emmanuel Terrasse vice-président de Thales Alenia Space, et Benoît Deper, CEO d’Aerospacelab. "Nous avons ensuite invité notre public à participer à la soirée", rapporte le directeur de B4C, Frédéric Lardenoey.

Un très bon signal

Il faut rappeler que les conditions d’accueil n’étaient pas optimales: un quartier en chantier et, donc, des parkings éloignés. Mais cela n’a pas découragé les participants.

Il a fallu respecter un timing serré, vu la simultanéité des événements. Avec la Fondation Louvain, l’UCLouvain organisait pour la deuxième fois à Charleroi la remise de son prix Georges Lemaître qui salue l’excellence scientifique dans le domaine de la cosmologie, l’astrophysique, l’astronomie et la recherche spatiale: c’est le professeur Sheperd S Doeleman qui l’a reçu, pour ses travaux d’observation sur les trous noirs.

"Georges Lemaître a fait ses études secondaires au collège du Sacré-Cœur", rappelle Véronique Salvi, de l’UCLouvain, "avant de consacrer sa carrière à notre université. Une expo lui est dédiée à la maison qui porte son nom, siège de notre institution. C’est un autre moyen de sensibiliser les jeunes aux formations scientifiques. Le succès de cette première journée du big bang démontre que des opérateurs d’horizons différents peuvent s’entendre pour se mettre au service d’une cause noble. C’est un très bon signal pour la suite."

L’édition 2024 sera placée sous le signe des 130 ans qu’aurait eu le savant. Le spatial devrait en rester le thème, mais si l’on veut que le 28 mars s’impose durablement dans le calendrier, il faudra sortir la tête des étoiles pour explorer d’autres univers. Thomas Dermine estime que "le maintien de cette date a du sens. Elle pourrait devenir celle d’un grand rendez-vous annuel de vulgarisation scientifique". Avec d’autres people du spatial et de la recherche ? Chiche…