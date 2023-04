Charleroi, ville inclusive reconnue et récompensée

Le prix étant ouvert à toutes les administrations publiques, La ville de Charleroi s’est portée candidate pour le concours dans la catégorie secteur public. “Se présenter au concours a été l’occasion pour la Ville de valoriser les initiatives spécifiques et transversales qui visent à la mise en œuvre d’une Ville Inclusive comme la sensibilisation des services à l’accueil des personnes en situation de handicap, appels à projets, le service d’aide à l’inclusion d’enfants en situation de handicap ou encore le Conseil Consultatif de la Personne en Situation de Handicap CCPH. ”

Ont été mis en avant lors de la cérémonie le Service Égalité des Chances, le Conseil Consultatif de la Personne en Situation de Handicap et son Groupe de Travail Mobilité notamment pour ses marches exploratoires. Une démarche visant à faire parcourir un trajet par des personnes porteuses de handicaps divers, le service des Cailloux du Petit Poucet, seul service communal à mettre en place (avec 4 puéricultrices à disposition) un accompagnement scolaire pour des enfants en situation de handicap au niveau maternel. Par ailleurs, ce service organise des stages inclusifs durant 9 semaines lors des vacances scolaires annuelles. Ces stages s’adressent aux enfants qui fréquent le service et à leur fratrie, afin d’amener le volet mixte et inclusif. Ils se déroulent à Lodelinsart au centre de Loisirs, spécialement aménagé pour l’occasion. Au total, ce sont 26 écoles qui sont actuellement concernées par le projet. Le service enregistre une moyenne de 30 demandes par an.

Le prix récompense aussi la Ville pour la partie RH d’aménagements de postes et de temps de travail pour les agents en situation de handicap.

Bien que la Ville de Charleroi a été récompensée, Alicia Monard ne reste pas sur le palmarès de la cérémonie namuroise. Les travaux en cours aux quatre coins de la ville de Charleroi n’aident pas à la mobilité des personnes porteuses de handicap. Des collaborations avec divers services dont celui de la Régie Communale Autonome et l’échevinat des Travaux d’Eric Goffard sont destinés à améliorer la mobilité dans la Cité.