Les trottinettes Pony débarquent au centre-ville de Charleroi

Qu’est-ce que ce nouvel opérateur apporte de neuf ? Comme d’habitude, il s’agit d’un système de location “minute”. 0,50 € pour débloquer l’engin, puis 0,20 €/minute pour rouler. Le tout se déroule dans l’application dédiée, reliée à un système de paiement. Et il y a toujours une carte tarifaire adaptée pour certains cas particuliers (40 €/mois d’abonnement quasi à volonté, un pass 24h à 9 € pour dix trajets, ou un pass aller-retour à 3,50 € pour deux trajets de 30 minutes sur la même journée). Niveau opérationnel, des vélos-cargos se chargeront de changer les batteries amovibles quand nécessaire, et des camionnettes électriques se chargeront des déplacements “lourds”, soit pour redispatcher l’ensemble de la flotte quand nécessaire, soit pour les emmener en atelier pour des réparations. “Nous avons prévu, dans la charte, l’obligation de maintenir un ratio un tiers-deux tiers, entre l’hypercentre et les anciennes communes environnantes, pour qu’il y ait des trottinettes partout comme alternative à la voiture pour les petits déplacements”, indique l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo).

Les trottinettes Pony arrivent au centre-ville de Charleroi en avril 2023 ©VAN KASTEEL

Mais nouveauté : chez Pony, les trottinettes sont un peu plus lourdes et équipées d’une double suspension pour plus de confort (c’est relatif), ainsi qu’un chargeur à induction pour les smartphones. “Cela permet d’accueillir des gens de tous les poids, et de garder un téléphone chargé pour mettre fin à son trajet et clôturer la course en cas de batterie faible”, explique Anna Porcher, chargée des relations publiques pour la firme française.

La possibilité d’acheter une trottinette et de la louer aux autres

”Mais surtout, chez Pony, nous proposons un modèle financier participatif”, détaille le directeur des opérations Jérémie Taffon. “Il y a la possibilité pour les habitants d’investir dans une trottinette, qui devienne la sienne et qu’il peut louer aux autres en gardant 50 % du prix de la course, et qu’il peut à tout moment décider de retirer des rues – pour des vacances, pour un déplacement particulier, etc. On voit un double avantage, non seulement les gens peuvent devenir acteur de la nouvelle mobilité dans leur ville et gagner de l’argent comme ça, mais en plus on a remarqué que ça limitait le vandalisme, parce que les trottinettes qu’on loue peuvent appartenir à son voisin ou à quelqu’un du quartier.” L’achat coûte 1 300 € et un ROI (return on investment) est estimé à 30 % au bout de 18 mois, soit bien plus intéressant qu’un placement bancaire. Mais attention : investir est toujours un risque. Pony propose 1 an de garantie casse/vol/réparations.

Pony assure un taux de 98 % de trottinettes bien garées

On l’a vu avec Paris, qui a récemment décidé d’interdire les flottes de trottinettes partagées, les engins mal garés pourrissent la vie des piétons et automobilistes. Pony, présent dans une quinzaine de villes européennes avec 10 000 trottinettes, peut pourtant se targuer d’une moyenne de 98 % de “bon stationnement”. Comment ? En géolocalisant les trottinettes et en interdisant la “fin de course” si elle n’est pas déposée au bon endroit. Et chaque fin de course oblige l’utilisateur à prendre sa trottinette en photo, comme le fait aussi Dott, pour prouver qu’elle est bien stationnée. “L’image est analysée par intelligence artificielle, ou si besoin par nos équipes. La première fois, on envoie une notification à l’utilisateur qui s’est mal garé pour lui rappeler les règles et lui demander si c’est par négligence ou parce qu’il était impossible de faire autrement – on sait que parfois garer sa trottinette peut être difficile, c’est pour ça d’ailleurs que les emplacements peuvent parfois bouger dans l’application. Et la deuxième fois, c’est 10 € d’amende. Au bout de cinq amendes, on appelle directement l’utilisateur au téléphone pour comprendre pourquoi il répète les mêmes erreurs.”

À lire aussi

La géolocalisation et le fait que les trottinettes Pony soient connectées permettent aussi de limiter la vitesse dans les zones piétonnes (la place Verte par exemple), voire d’interdire certains trajets en “désactivant automatiquement” l’engin à distance (dans Rive Gauche, par exemple). “Cette modularité nous permet aussi de limiter la vitesse ou désactiver les engins durant les festivités, comme le Carnaval par exemple, sur simple demande de la Ville de Charleroi.”