Témoin des faits, Christophe Bertelli raconte l'assassinat de son ami Jean-Yves Wargnies

Ce matin-là, Domenico Puddu, excédé par le bruit des travaux, était monté armé sur le toit de son voisin. Il lui avait tiré une balle dans la fesse avant de le poursuivre dans la rue et de l'achever d'une balle dans la tête. Jean-Yves Wargnies était décédé quatre jours plus tard des suites de ses blessures.

Christophe Bertelli se trouvait dans la cour quand l'accusé a rejoint la victime, qui avait grimpé sur une échelle, s'est souvenu le témoin. "Mon champ de vision était barré par une cloison en bois. Je n'ai pas entendu de discussion mais j'ai été surpris par une première déflagration", a-t-il relaté face à la cour. "Je comprends très vite qu'il s'agit d'un tir car Jean-Yves interpelle Domenico, lui disant qu'il a installé des caméras deux jours plus tôt et que [l'accusé] pourrait avoir des ennuis."

Ensuite, le voisin entre dans la cour, "armé, le bras tendu vers moi", a poursuivi Christophe Bertelli. "Je me sens menacé. Lui semble surpris de me voir. Il repart et je monte sur le toit." Les deux amis prennent alors la décision d'appeler la police, "car les faits sont graves". "On est étrangement détendus, quelque part abasourdis par ce qui vient de se passer."

Domenico Puddu réapparaît cependant dans la cour et grimpe à l'échelle. "Préoccupé de savoir si on est en communication avec la police, il ouvre le feu en direction de Jean-Yves, qui se trouve à un mètre de moi. Je suis désorienté, j'ai peur. Je vois Puddu partir, il passe près de moi", a continué le témoin.

L'accusé a alors poursuivi la victime dans la rue du Congo, puis celle de Bayemont. "Je finis par les perdre de vue. Je ne sais pas quoi faire. J'entends d'autres coups de feu. J'appelle la police", s'est remémoré Christophe Bertelli. Ce dernier remonte ensuite la rue du Congo. "Je vois Puddu réapparaître, mains en poche. Je me fige. Il m'apostrophe en me disant qu'il a abattu mon ami d'une balle dans la tête et me conseille de partir."

Le témoin décrit "un homme froid", donnant l'impression "qu'il a assouvi sa vengeance, terminé un boulot". "Il me conseille de dire la vérité, en menaçant de me tuer si je mens. Je l'entends dire à une voisine: 'voilà, je l'ai tué, je vais aller en prison'."

Christophe Bertelli s'est également souvenu d'un incident, lors d'une livraison de mazout chez Jean-Yves Wargnies. "Quand le camion a fait une manœuvre, la partie arrière du véhicule a emporté le géotextile et le gravier. Le chauffeur nous a proposé de contacter sa société pour réparer les dégâts. Ce jour-là, Puddu s'énervait car, selon lui, nous créions des ennuis au travailleur. Alors que tout se passait bien", a-t-il relaté. "Je trouvais Puddu très agressif. Jean-Yves m'a raconté que [son voisin] l'avait déjà menacé."

Tiraillé par un sentiment de culpabilité, Christophe Bertelli a indiqué se remémorer les faits tout en se demandant ce qu'il aurait pu faire pour sauver son "frère de cœur", qu'il avait rencontré à l'école lorsqu'ils étaient adolescents. La vie n'a plus la même saveur désormais, a-t-il ajouté. "Je suis hyper vigilant, toujours un peu sur la défensive. Je ne suis plus l'homme que j'étais."