Charleroi va installer 96 bornes de rechargement pour voitures électriques d'ici 2026

"Charleroi prépare donc activement le terrain", explique la Ville. Xavier Desgain, échevin de la Transition énergétique et de la Mobilité, en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution Ores, vient de valider l'installation d'ici 2026 de 96 bornes de rechargement pour véhicules électriques. Chaque borne pourra alimenter 2 voitures, c'est à dire que 192 emplacements de parking deviendront - à travers tous les districts - des places réservées "charge semi-rapide". Techniquement, il s'agira de bornes de 22Kw ("demandant entre 1 et 3h de charge", selon la Ville).

C'est l'intercommunale Igretec qui se chargement de la mise en oeuvre. Les fonds viendront notamment de la Région wallonne, qui vient de valider un plan d'installation de 4.000 bornes sur l'ensemble de la Wallonie. Les emplacements seront gérés par un prestataire privé, via un bail de 10 ans. "Mais les règles de stationnement payant et à durée limitée resteront d'application sur ces nouveaux emplacements", précise-t-on. "Il faudra donc payer son stationnement, là où il sera payant, pour recharger son véhicule."

Une cartographie précise a déjà été établie et validée. "Elle vise à répartir de la manière la plus fonctionnelle et la plus équitable possible ces différentes bornes sur l’ensemble du territoire de l’entité de Charleroi afin de rassurer les conducteurs qui pourront toujours trouver une borne publique à proximité." Ces bornes viendront compléter celles prévues dans le parking de la Digue (8 bornes) et le parking Campus/Roullier (7 bornes) ainsi que les 10 bornes prévues par Igretec dans l'ancienne caserne Trésignies.