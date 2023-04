En formant opposition au jugement, le jeune homme espère obtenir une peine plus clémente après avoir fourni des explications sur ses agissements envers sa petite amie de l’époque. Conscient de l’âge de cette dernière, Corentin a malgré tout insisté auprès d’elle pour obtenir des faveurs sexuelles. "Elle explique qu’elle n’en avait pas envie, puisqu’elle n’avait jamais eu de relation sexuelle auparavant. Mais le prévenu a tellement insisté qu’elle a fini par accepter", explique la substitute Garcez, considérant même que Corentin a manipulé sa victime en mentant ouvertement sur son âge.

En aveu des faits, Corentin jure être prêt à respecter l’ensemble des conditions du sursis probatoire plaidé par Me Beia, son avocat. Pour le parquet, le jeune père de famille doit être strictement encadré avec un suivi psychologique et ne plus se retrouver seul avec un mineur compte tenu d’un antécédent similaire devant le tribunal de la jeunesse. Jugement le 17 mai.