Fleurus: Mathéo a perdu sa chevalière, il offre 3.000 € à celui qui lui rendra

Vu le monde autour de lui, impossible de la retrouver au sol. Mais pour lui, ce n’est pas un vol. "Je n’ai pas senti qu’on me l’enlevait. J’ai juste constaté qu’elle n’était plus là." Raison pour laquelle il n’a pas porté plainte. Néanmoins, le Jemeppois a donné un coup de fil à la police, mais en vain. "Le policier m’a répondu qu’en 34 ans, on ne lui avait jamais ramené de bague."