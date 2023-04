Inculpé pour tentative de meurtre sur son fils de 2 semaines, le Courcellois reste en prison: il avait déjà fait subir le pire à un bébé en 2013

Quatre mois et deux semaines: voici l’âge des deux enfants déjà victimes de Michaël L. L’un fut victime d’une première tentative de meurtre en 2013. Le second a été emmené d’urgence en milieu hospitalier, jeudi dernier, après avoir passé un peu de temps avec son papa au domicile familial de la rue des Déportés, à Courcelles. Après avoir effectué des courses avec un couple d’amis, la maman du nourrisson a découvert ce dernier dans un état inquiétant en rentrant à la maison. "Au départ, elle n’était pas spécialement inquiète puisque le bébé se trouvait dans son parc et son mari dormait. À un moment donné, elle a remarqué que quelque chose n’allait pas au niveau de la respiration de l’enfant", avait détaillé le parquet de Charleroi, samedi.