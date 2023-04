Pony envisage “d’ici septembre” des vélos partagés à Charleroi

À lire aussi

Fondée en 2017, l’entreprise gère trois types de véhicules dans une quinzaine de villes européennes, surtout en France et à Bruxelles, Liège, Namur chez nous, et maintenant Charleroi. Des trottinettes, bien sûr, mais aussi des vélos mécaniques et à assistance électrique.

Depuis plusieurs années, Charleroi développe son réseau “vélo”, avec l’installation de pistes cyclables, de SUL (sens uniques limités, c’est-à-dire interdits aux voitures mais autorisés aux vélos) qui commencent à se généraliser, ainsi qu’un “ring vélo” pour essayer de connecter l’ensemble des quartiers intra et extra muros. Pour la location de vélos, il n’existe pas à l’heure actuelle un système “libre-service” à la minute. Il est possible d’en louer au point vélo de la gare centrale ou au relais du Ravel de l’ancienne gare de Gilly, mais il s’agit alors plutôt de balades ponctuelles ou de location “à long terme”.

L’arrivée de Pony sur le marché carolo pourrait permettre de parcourir les “derniers kilomètres”, comme on dit, plus facilement qu’en trottinette, notamment pour des distances plus longues.