Me Jean-Philippe Mayence, avocat des parties civiles dans le procès de Domenico Puddu, accusé de l'assassinat de Jean-Yves Wargnies, commis le 30 décembre 2019 à Marchienne-au-Pont (Charleroi) et de menaces contre Christophe Bertelli, a plaidé la culpabilité de l'accusé, jeudi devant la cour d'assises du Hainaut.

Le pénaliste, qui a qualifié l'accusé de lâche, parle d'une chronique d'une mort annoncée. "Tout le monde savait qu'un tel acte allait se produire. Il restait à savoir qui allait être victime", a martelé l'avocat.

Ce fut Jean-Yves Wargnies, "un homme qui aimait la vie et les autres, qui était honnête, qui avait beaucoup d'idées pour faire bouger la ville de Charleroi, qui évitait les conflits, un homme exceptionnel", a résumé Me Mayence. Les qualificatifs positifs n'ont pas manqué durant le procès. L'avocat a avoué que cette plaidoirie est très difficile pour lui, car il travaille, chaque jour depuis plus de vingt-cinq ans, avec la sœur aînée de la victime.

Celui qui l'a abattu, par contre, est une personnalité renfermée, "qui a fait le choix de s'isoler". Me Mayence retient les témoignages négatifs des proches de l'accusé, présenté comme un homme violent, menaçant, narcissique, manipulateur, obsessionnel, ? "avec un vide affectif total, en contradiction avec son parcours judiciaire", a noté l'avocat.

L'accusé a fait l'objet de nombreuses condamnations dès 1997 pour des menaces lors de litiges avec ses voisins, des faits de harcèlement et détention d'armes. "Placé sous mandat d'arrêt en 1999, il est libéré et recommence le soir-même à provoquer ses voisins. Un juge l'a qualifié de manipulateur, cynique et sournois, un homme qui persiste dans sa folie, voulant régner en maître dans son quartier."

En 1999, Domenico Puddu, alors en sursis, achète l'arme du crime. Il commet d'autres faits de même nature durant les années suivantes. "Il menace de mort un voisin, s'il doit être renvoyé à la prison de Jamioulx." En 2014, il achète des munitions.

En 2016, Jean-Yves Wargnies dépose plainte contre lui pour menaces de mort. Domenico Puddu a mimé un tir dans le ventre, avec sa main dans un sac en plastique. Deux ans plus tard, il menace de mort une automobiliste.

Le 30 décembre 2019, vers 10h50, Domenico Puddu tire en direction de Jean-Yves Wargnies, revient et tire un autre coup de feu qui l'atteint d'une balle dans les fesses. "Il n'y a pas un mot de discussion entre les deux hommes", a déclaré l'avocat, images à l'appui, et qui a insisté "il le poursuit dans la rue et l'achève d'un coup de feu tiré sous l'oreille droite, de haut en bas. C'est une exécution. L'intention de tuer n'est pas contestable compte tenu des moyens utilisés, de la zone visée, et de la détermination de l'accusé".

Pour le pénaliste, l'acte était prémédité. "Il a déclaré à Monsieur Bertelli, l'ami de Jean-Yves, juste après le deuxième tir: je l'avais prévenu. C'est bien la preuve que l'acte était prémédité. En prenant son arme pour se rendre chez son voisin, il prend la décision de le tuer et il est allé au bout de son projet criminel."

En fin de plaidoirie, l'avocat s'est incliné devant la mémoire de la victime, "un homme qui a combattu l'intolérance et l'injustice. Un homme qui a laissé une trace indélébile à Charleroi". Jean-Yves Wargnies avait 46 ans.