"Une balle dans la nuque, c'est une exécution", déclare l'avocat général au procès Jean-Yves Wargnies

L'avocat général rappelle que l'accusé a été condamné, dans les années 90, pour port d'arme et non pour détention. "Cela démontre qu'il a exhibé ses armes devant ses voisins, contrairement à ce qu'il dit".

Le 15 septembre 2015, Jean-Yves Wargnies et sa compagne achètent le hangar à la rue du Congo. Ils entament des travaux. Un an plus tard, Domenico Puddu annonce qu'il va tirer et revient menacer Jean-Yves, mimant l'usage d'une arme avec sa main dans un sac en plastique. Il lui reproche de faire trop de bruit avec sa scie circulaire et lui conseille d'utiliser une scie traditionnelle.

L'enquête a révélé que Jean-Yves Wargnies ne travaillait sur sa maison que durant les heures de bureau, uniquement la semaine. Les voisins immédiats ne se sont jamais plaints du bruit, sauf Domenico Puddu.

"Le problème de voisinage, c'est Domenico Puddu et personne d'autre. Il pouvait nuire, avec une certaine cruauté, à ses voisins. Après la plainte de 2016 déposée par Jean-Yves, le psychorigide rumine. Pendant ce temps-là, Jean-Yves Wargnies fait tout l'inverse. Il est intelligent, sensible, fédérateur, drôle, solaire et il décide de retirer sa plainte, car il veut faire confiance aux vertus du dialogue", insiste l'avocat général.

Quinze jours avant les faits, il y a l'incident avec le livreur de mazout. Domenico Puddu déclare qu'il ne supporte pas que Jean-Yves et son ami Christophe, qui deviendra témoin de l'assassinat, s'en prennent à un malheureux chauffeur, ce qui n'était pas le cas. "A ce moment, le calme relatif qu'avait réussi à installer Jean-Yves Wargnies bascule à nouveau. L'accusé a d'ailleurs déclaré à l'audience que les choses avaient empiré à ce moment".

Le 30 décembre 2019, Jean-Yves et Christophe entament une journée de travail, dès 10h30, "et non pas une heure plus tôt comme le déclare l'accusé". L'utilisation de la disqueuse ne dure que quelques minutes. A 10h44, la disqueuse est rangée "et Puddu n'a plus aucune raison d'aller se plaindre".

Cependant, il se rend, armé, chez son voisin et tire sans prononcer le moindre mot en direction de Jean-Yves. "Il s'y rend non pas pour parler, mais parce qu'il a déjà construit et élaboré son projet criminel", insiste l'avocat général, selon lequel la préméditation est un cas d'école.

Après le premier tir, qui n'atteint pas Jean-Yves, Domenico Puddu part durant deux minutes. Il descend la rue, puis la remonte. L'avocat général pense qu'il cherchait une autre voie pour atteindre Jean-Yves. "Il recharge son arme, revient dans la cour, monte à l'échelle et fait feu. Ce n'est ni de la colère, ni de la rage. C'est l'aboutissement de son projet criminel".

Comme Jean-Yves prend la fuite vers la rue de Bayemont, Domenico le suit et lui tire une balle dans la tête. Pour l'accusation, "une balle dans la nuque, c'est une exécution".