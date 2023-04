45 millions d'€ pour la “relocalisation alimentaire”: l’idée, c’est que “les Wallons mangent ce qui est produit dans la région”

Mais pour cela, il y a toute une filière à développer : il faut des interlocuteurs pour les agriculteurs et producteurs d’un côté, des interlocuteurs pour les magasins, épiceries ou restaurants locaux de l’autre, et tout ce qu’il y a entre les deux – notamment un grand défi logistique. “Mais l’idée, c’est que contrairement à aujourd’hui, on puisse avoir du blé wallon transformé en farine dans un moulin wallon pour servir à un boulanger wallon, par exemple.”

La mutualisation et la logistique : l’espoir des lendemains plus durables

Sur Charleroi Métropole (30 communes, 600 000 habitants), le projet Food. C cherche déjà à développer la filière d’alimentation locale. 3,8 millions d’euros viendront de cet appel à projets wallon pour renforcer justement le secteur. Aux Bons Villers, Agricoeur servira à la transformation et commercialisation de produits locaux, avec six ateliers, des chambres froides et une cuisine. Dans la Botte du Hainaut, la coopérative bio aura une unité de triage mobile pour les céréales et les légumineuses. Sur Charleroi, “La Marmite” deviendra l’incubateur de référence pour tous les projets entrepreneuriaux “food” avec trois cuisines, un restaurant et un food truck afin de s’entraîner et sonder le marché. Enfin, la cuisine centrale de l’ISPPC utilisera les produits en circuit court pour alimenter les cantines des écoles, des hôpitaux, des maisons de repos ou encore la livraison de repas à domicile ou le catering pour des entreprises de la région.

“Ceci en plus du futur Hub logistique également cofinancé par l’Europe et la Wallonie à Marchienne-au-Pont”, précise Xavier Anciaux, de la Ceinture alimentaire de Charleroi Métropole. Ce hub servira de points de chute pour les légumes, fruits, viandes, céréales ou produits laitiers en circuit court, afin d’être utilisés dans la cuisine des collectivités, dispatchés sur le territoire dans les commerces ou transformés sur place pour une valorisation : “par exemple, demain si un agriculteur a 100 kg de tomates dont il ne sait pas quoi faire, il pourra nous les confier et on lui rendra du coulis qu’il pourra revendre.”

Un projet de supermarché “Made in Charleroi”

Toute cette nouvelle filière se développe, pour l’instant en “B2B” comme on dit, c’est-à-dire d’entreprise à entreprise. Mais l’espoir est que ça arrive dans les assiettes des gens, soit en collaborant avec des halles ou des supermarchés, soit via les restaurants de la région. “On envisage également un projet de supermarché “Made in Charleroi”, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain”, précise encore Xavier Anciaux.

Jusqu’ici, ces différents projets étaient annoncés, ou partiellement dévoilés. Désormais on a des dates : le Hub logistique devrait ouvrir en mars 2025, la cuisine centrale en juin 2025, tous les deux sur les AMS Sud à Marchienne, à l’ouest de Charleroi.