Charleroi: il se promène avec de la cocaïne en bouche

Effectivement, dans la bouche de Mohamed, les policiers remarquent la présence de trois boulettes de cocaïne dissimulées dans une autre boulette.

Une vente contestée

Ce jeudi après-midi, Mohamed confirme bien être un consommateur occasionnel de cocaïne et d’héroïne depuis trois mois. S’il a bien détenu de la poudre blanche, il conteste par contre avoir vendu la marchandise et rejette la version donnée par le client accosté en rue. Le prévenu insiste et affirme même que c’est lui qui a été accosté par l’autre personne afin de trouver où se procurer de la drogue.

Pour le parquet, les constatations policières suffisent à considérer une activité de vente. Thèse renforcée par l’exploitation des images de vidéosurveillance et qui révèlent un possible premier échange quelques instants avant. Faux, rétorque le prévenu, affirmant qu’il a simplement échangé une cigarette: 18 mois de prison, sans s’opposer à un sursis partiel, sont requis. De son côté, la défense plaide pour un sursis pour la détention et un acquittement pour la vente. L’avocate estime qu’aucun élément ne permet d’accréditer la thèse invoquée par le client interpellé et qu’il n’existe aucune autre preuve confirmant une activité de vente de la part de son client. Le jugement sera prononcé dans deux semaines.