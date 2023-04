Dans les coulisses d’une opération anti-deal à Charleroi: des dealers arrêtés en direct (PHOTOS & VIDEO)

Avant de lancer l'opération anti-deal de rue, la trentaine de policiers de Charleroi suivent un briefing détaillé. ©VAN KASTEEL

Une demi-heure plus tard, les troupes sont déployées en rue. Le PSO est à vélo et en voitures de patrouille, le fourgon se tient prêt à intervenir pour cueillir les dealers et les placer dans une cellule sécurisée mobile à l’arrière. Quelques agents sont en civil, dans les rues, pour observer le manège et les va-et-vient. Mais nous, on suit Paul Magnette, venu pour suivre l’opération, jusqu’à la “control room” dans la tour de police. On n’ira pas sur le terrain : question de sécurité, certains dealers sont armés et vindicatifs.

Sur le terrain, le PSO de la police locale de Charleroi se déplace aussi à vélo ©ZP Charleroi

Le bourgmestre Paul Magnette a assisté à une opération anti-deal de rue depuis la control room CCTV de la tour de police de Charleroi. ©VAN KASTEEL

Dans la control room, un grand écran où s’affichent les caméras de sécurité de la police est piloté par un opérateur, pendant qu’une policière fait le relais radio avec les équipes en rue. Le commissaire, qui dirige l’opération, s’installe au milieu et la veille commence. Sur le périmètre donné, il y a 20 caméras qui fonctionnent, deux sont hors-service en raison d’une coupure de courant due aux travaux de rénovation.

Dans la "control room" de la CCTV, l'officier en charge de l'opération dirige les policiers sur le terrain depuis les caméras de surveillance ©VAN KASTEEL

Au bout de quelques minutes à peine, un premier deal est repéré. Trois personnes, entre 20 et 40 ans, habillés en jogging et blousons sombres, sont vite repérées. Comportement, attroupement, regards furtifs autour d’eux : le manège attire l’attention quand on sait quoi chercher. Sur l’écran, en passant de caméra en caméra, on suit leur parcours jusqu’au boulevard Janson. Là, un client arrive. Ils discutent, mais la transaction ne prend qu’une poignée de secondes. Quelques boulettes de cocaïne sont échangées. Les caméras ont tout vu : ordre est donné d’intervenir.

Deal de rue à Charleroi : les caméras CCTV de la police locale voient tout. Ici, un deal en cours. ©VAN KASTEEL

Sur l’écran, on suit la scène : un policier en civil arrive, et intime à l’un des dealers de s’arrêter. Il se fait bousculer par un deuxième du groupe, un second policier arrive à son secours, les trois finissent au sol. Quelques secondes plus tard, les renforts arrivent : trois voitures, dont sortent six policiers en uniforme, sont sur le groupe et séparent leurs collègues et les dealers. Un troisième larron sera interpellé quelques mètres plus loin par une quatrième patrouille qui guettait au coin de la rue.

Un policier en civil pris à partie par deux dealers qu'il tente d'interpeller à Charleroi. Les renforts arriveront quelques secondes plus tard. ©VAN KASTEEL

Sur le trottoir d’en face, les caméras repèrent le client, qui fait semblant de rien et regarde l’intervention. Sur les indications du commissaire depuis la control room, une équipe va le cueillir également : “souvent, pour s’en sortir, ils confirment qu’ils ont acheté et à qui ils ont acheté, ça aide à la procédure”, nous dit-on. Un des membres du trio se déplaçait en voiture, qui a été fouillée par le chien renifleur.

Depuis la "control room" de la police de Charleroi, les agents traquent les trafics de stupéfiants ©VAN KASTEEL

Les 3 dealers sont arrêtés en “flagrant délit”, puis emmenés au centre de détention de la tour de police de Charleroi. Ils seront fouillés, leurs empreintes/photos/description physique seront enregistrées, puis un interrogatoire sera mené. Le parquet et l’Office des Étrangers (il s’avère qu’ils étaient tous les 3 en séjour illégal) recevront un avis dans la foulée, pour se saisir du dossier. Ici, ce sont les “petits mains” qui sont arrêtées, mais l’espoir est aussi – par des perquisitions et des surveillances – de remonter les filières pour attraper les plus gros poissons.

Le commissaire Eric De Brabander, de la police locale de Charleroi, dans la "control room" CCTV de la tour de police ©VAN KASTEEL

Sur l’ensemble de Charleroi, il y a plusieurs centaines de caméras de la police en activité. Régulièrement, des opérations “anti-deal” spécifiques sont menées. Sur la ville haute, la drogue la plus dealée est la cocaïne. À la ville basse, c’est plutôt l’héroïne. Sur la journée, trois dealers ont été arrêtés et une personne recherchée emmenée à Jamioulx. Une autre personne avait sur elle plusieurs boulettes mais a été relaxée, probablement un consommateur.

Une caméra de surveillance de la police, à Charleroi avenue Jules Hénin ©VAN KASTEEL