Depuis 2016, le projet “Amarrages” vise à combattre ce phénomène dans les centres éducatifs communaux secondaires (CECS) et de formation en alternance (CEFA). Amarrages devenu Amarrages + cible les 15-24 ans qui comptent des durées d’absence injustifiée de plus de 9 demi-jours pour les mineurs et plus de 20 demi-jours pour les majeurs, il peut s’agir de décrochages ou d’abandons de scolarité.

Objectif : éviter que les élèves ne quittent les établissements précocement, sans diplôme, sans certification. Le principe est d’aller à leur rencontre afin de les sensibiliser à un retour en classe ou à un nouveau projet de vie ou de formation. Dans ce cadre, une assistante se déplace à leur domicile afin de se mettre à leur écoute, organiser et encadrer leur reprise de scolarité, les orienter le cas échant vers un autre type d’enseignement.

C’est une bonne nouvelle : ce dispositif va être renforcé. “Des moyens complémentaires vont autoriser le recrutement d’1,5 équivalent temps plein supplémentaire”, souligne la Première échevine Julie Patte. Ainsi le réseau communal va-t-il pouvoir dédier une psychologue à temps plein à cette mission. Aujourd’hui, seule une assistante sociale est en fonction.

Le travail de lutte contre le décrochage appelle la co-construction de partenariats : certains se concentrent sur l’intervention de première ligne au sein des écoles, d’autres sur des dispositifs d’accompagnement et de relais externes. Enfin, des collaborations se centrent sur des mesures de compensation prenant en charge les jeunes sortis du milieu scolaire.