En préambule, les différents acteurs accueils de jour et de soirée ainsi que les responsables des abris de nuit ont constaté une évolution des sollicitations malgré des moyens toujours trop justes voire insuffisants. Au total, le plan hivernal a pu compter sur un financement de 192 000 euros alloués par les pouvoirs régionaux et fédéraux. Le secteur souhaite interpeller les pouvoirs subsidiant afin de réclamer plus de flexibilité. C’est-à-dire de prendre en compte les réalités de terrain. “Il est nécessaire que les acteurs sociaux soient soutenus et puissent bénéficier de subventions pour toute l’année et pas uniquement pour la période hivernale. L’été, avec ses canicules et ses fortes chaleurs notamment, est aussi problématique pour les personnes sas abris. Un financement revu permettrait également un renfort de personnel. Faire appel à ces renforts uniquement 6 mois de l’année limite notre action sur le terrain. Cela permettrait de traiter les problèmes en profondeur et pas uniquement dans l’urgence. Pour bon nombre des acteurs sociaux, les bâtiments posent souvent problème car vétustes et trop exigus ce qui engendre des tensions et des frustrations tant du côté du personnel que du côté des bénéficiaires”, explique Philippe Van Cauwenbergh, président du CPAS de Charleroi et pour l’occasion porte-parole des institutions carolos.

Le Plan hivernal s’est arrêté le 31 mars alors que les nuits d’avril présentent régulièrement des températures négatives. Ceci repose inévitablement la question de la période du Plan hivernal de plus en plus en décalage avec les réalités climatiques et son mode de financement sur une période fixe.

En ce qui concerne l’accueil de jour, le Rebond constate que le nombre de personnes se présentant à l’accueil de jour ne cesse d’augmenter. 9 974 personnes ont été accueillies soit 2 273 personnes de plus que l’an dernier. Une prise en charge des personnes sans papiers est de mise depuis la période Covid.

Les Restos du Cœur ont pu compter sur une réouverture de l’accueil en matinée. 7 675 petits-déjeuners ont été servis à 474 personnes différentes.

Le Relais Santé a également constaté une augmentation de la fréquentation et des demandes.

Pour ce qui concerne le travail de rue, une attention particulière a été apportée aux publics les plus éloignés des services grâce à une meilleure répartition du travail en zones de maraude. Malgré cela il existe encore des difficultés de créer et de maintenir du lien avec certains publics. L’accueil de soirée est aussi en augmentation avec 8 485 accueils. Le constat est que plus que de femmes ont fréquenté les centres d’accueil.

Le relogement hivernal a été une priorité des services du CPAS et de Comme chez Nous. Le projet était d’atteindre des objectifs individuels avec une mise à l’abri des personnes durant la période hivernale, sortir du cycle de l’urgence ou encore encourager la recherche de solution d’hébergement pérenne. En ce qui concerne les objectifs structurels, il a été question de travailler au désengorgement des structures d’hébergement d’urgence et viser une insertion durable. Tout cela est possible grâce à la mise à disposition de bâtiments inoccupés.

L’accueil de nuit a connu une baisse pour les hommes et pour les femmes une augmentation et une collaboration accrue entre Dourlet et le Triangle. Une attention particulière a été apportée à l’accueil des femmes.