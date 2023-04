L’Espace Citoyen Porte Ouest fête ses 20 ans: "des espaces ouverts dans les quartiers"

C’est en grande pompe que l’Espace Citoyen Porte Ouest a fêté ces 20 ans d’existence (hors période Covid), occasion pour mettre en avant l’importance d’une telle structure dans les quartiers. Au total, le territoire de Charleroi compte quatre Espaces Citoyens. Celui de la Porte Ouest, La Docherie, Gosselies et Dampremy. “Il s’agit d’espaces ouverts à tous et implantés au cœur de leur quartier. Quel que soit son âge, son statut, sa nationalité, tout habitant peut y trouver des services et projets de proximité (Relais de l’Emploi, Maison des Parents, Espace Jeunes, école de devoirs, permanences sociales et juridiques, alphabétisation, actions santé environnement, cyber espace, Etap’vélo, Café citoyen, …) ”, nous explique-t-on.