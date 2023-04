Omar et Rachid obtiennent une chance de la justice, mais la galvaudent déjà deux mois plus tard

Et à peine deux mois après ces condamnations judiciaires, Omar et Rachid ont démontré de la meilleure des manières possibles leur considération pour cette confiance octroyée par la justice.

“Vous faites de la boxe ? ”

Le 4 mars, sur le parking du centre commercial Ville 2, Patrick et son épouse chargent les courses dans la voiture quand le duo de prévenus s’approche du mari. “Omar lui a demandé s’il faisait de la boxe. Ce à quoi la victime a répondu par l’affirmative. Omar a tenté de lui dérober les clés du véhicule, avant de lui asséner un coup dans le plexus et de tenter de balayer le sexagénaire”, décrit le substitut Vervaeren. Quand l’épouse crie, Omar et Rachid prennent la fuite avec la chaîne en or violemment arrachée du cou de Patrick. Le duo est finalement interpellé par les agents de sécurité du complexe commercial.

Ce jeudi après-midi, Omar et Rachid ne contestent pas l’incontestable. Des images de vidéosurveillance ont filmé l’agression, laissant peu de place au doute. Les deux hommes actuellement détenus implorent le pardon à “la justice et à la victime”. Plutôt excédé de revoir aussi rapidement les deux amis (et on peut le comprendre), le substitut Vervaeren se montre encore plutôt conciliant en ne requérant que la moitié de la peine maximale possible : 5 ans de prison ferme.

Un sursis probatoire et la plus grande clémence sont, de nouveau, sollicités du côté de la défense pour Omar et Rachid. Jugement le 27 avril prochain.