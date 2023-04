Pays de Charleroi: la vigilance à la grippe aviaire est de mise jusqu'au 15 mai, les cadavres d'oiseaux doivent être signalés

Depuis le dernier pic épidémiologique de 2021, la Région wallonne garde un monitoring constant de la situation de la grippe aviaire sur son territoire, et ce, en particulier, les souches les plus hautement pathogènes de la maladie. La carte, qui vient d’être remise à jour cette semaine, est sans appel: deux importants foyers sont constatés actuellement ; l’un autour de Sambreville et Gembloux, l’autre ancré sur Charleroi.