Charleroi: arts de la rue sur la place Verte, ce 29 avril, puis activités sportives du 2 au 6 mai

Les premières animations commenceront à 11 heures, les festivités se poursuivront jusqu’à 18 h 30. Si la place Verte reste le lieu principal de ce festival d’un jour consacré aux arts de la rue, le foisonnement de l’offre et le nombre d’artistes mobilisés garantira des happenings dans tout le quartier, jusqu’à la place Buisset, à travers les rues qui relient place Verte et Buisset et, même, dans les allées du Shopping Rive Gauche. Sans risquer une exhaustivité pénible, on peut citer la présence de la compagnie Vivre en fol, des élèves du Conservatoire Arthur Grumiaux, de l’ASBL "Circomédie", du Magic Land Théâtre ou, encore, du groupe Kermesz à l’Est.

Mini-golf, cuistax, basket

Du 2 au 6 mai, pour les vacances scolaires, l’ASBL Centre-Ville va occuper la place Verte avec ses "Virages", ceux d’un parcours de mini-golf éphémère qui ravira toutes les générations mais aussi d’un circuit de cuistax qui permettra, en famille ou entre amis, de passer un moment à la fois actif et amusant. Les organisateurs dresseront également des panneaux de basket-ball, pour inciter les Carolos à tirer quelques lancers francs. Avant, pendant ou après l’effort, le réconfort pourra également se trouver autour d’un verre sur la terrasse dressée pour l’occasion. Les plus jeunes en profiteront également pour rendre visite aux métiers forains présents. L’activité basket-ball est gratuite, la PAF pour le circuit de cuistax et le mini-golf est de 3 € par personne, 2 € pour les moins de 12 ans.