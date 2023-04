Charleroi: il plaque la tête de son ex contre le mur des toilettes, "on parlait de la garde des enfants"

Dans les toilettes d’un bar

Le 14 mars 2019, Ricardo n’a visiblement pas apprécié que sa compagne souhaite le quitter. "Il lui a porté des coups au visage, avant que la victime ne trouve refuge dans un centre pour femmes battues", précise le parquet. Un an plus tard, en pleine séparation, Ricardo a asséné des coups de poing à la victime, refusant l’idée que cette dernière puisse plaire à un autre homme ou se maquiller.

En juillet, alors que l’ex-compagne pensait pouvoir boire tranquillement un verre avec une amie, une désagréable surprise l’attendait dans les toilettes. "Il s’est rendu dans les toilettes pour l’intercepter et l’empoigner à la tête et au cou avant de la plaquer contre le mur."

Ce mardi matin, face à la justice, Ricardo a reconnu son comportement violent et inadmissible, sans pour autant s’épancher sur les trois faits. En audition, le père de famille fut plus causant, mais maladroit en affirmant qu’il avait retrouvé son ex dans les toilettes pour "parler de la garde des enfants" et avoir eu une franche "rigolade" avec elle.

À côté de la montre en or

Avant de comparaître face au tribunal correctionnel, en audience publique, Ricardo avait déjà obtenu une première chance de la justice. Occasion qu’il a malheureusement galvaudée. "Il est passé à côté de la montre en or avec cette médiation pénale proposée par le parquet", rappelle à juste titre Me Frédéric Ureel, l’avocat du prévenu.

En allant au bout de cette procédure, Ricardo aurait pu éviter une comparution devant le tribunal. À la place, ce dernier écopera d’une condamnation judiciaire le 2 mai prochain. Un an de prison est requis par le parquet.

Pour la défense, une seconde chance pourrait être octroyée à Ricardo, via une suspension du prononcé.