Pour ne pas dormir dans la rue des jeunes mineurs se prostituent

Ces va-et-vient seraient dus au fait que le secteur de l’aide à la jeunesse commence à arriver à saturation au niveau des structures proposées. “On est sur des listes d’attente avec des structures qui ne collent plus aux besoins de nos jeunes à l’heure actuelle. On parle de santé mentale ou de questions de genre. Il y a de grandes violences qui se font de manières détournées au final par les structures. Par manque de place, on va accepter des jeunes pour éviter qu’ils ne soient à la rue mais ces structures ne correspondent pas forcément à leurs besoins. C’est là qu’on va se retrouver avec une forme de violence institutionnelle d’où les revendications du secteur de l’aide à la jeunesse. ”

Face aux difficultés qu’éprouvent les jeunes à trouver la juste aide, ils pallient cela avec d’autres solutions comme, par exemple, “squatter” le fauteuil d’amis ou de connaissances. Certains jeunes sont parfois obligés de recourir à d’autres moyens bien moins confortables pour trouver un hébergement. “On a des centres de prostitution qui se sont un peu normalisés. Ce n’est plus en échange d’argent mais d’un logement. Le Point Jaune reste un point de chute bien que nous devons respecter notre cadre c’est-à-dire une nuit renouvelable deux fois. ”

Une autre réalité qui est interpellante est l’âge auquel les jeunes sont confrontés à l’errance. “Avant l’errance se faisait quand les jeunes avaient 16-17 ans. Ils étaient à la fin de ce qui était proposé comme aide par l’aide à la jeunesse et aux prémices de l’aide de type CPAS. Maintenant, l’errance se fait dès 12-13 ans. Nous sommes de plus en plus confrontés à des situations où l’aide à jeunesse dit ne plus avoir de solutions pour ces jeunes. Un enfant de 12 ans pourrait donc se retrouver potentiellement à la rue. On les fait parfois retourner dans un environnement familial non adapté où se passent les conflits. Au-delà de ça, cela signifie qu’il n’y a pas le bon type de structures pour encadrer ces jeunes. ”

Bien que le phénomène d’errance chez les jeunes est la preuve d’un manque de moyens dans le secteur de l’aide à la jeunesse, il existe malgré tout des initiatives positives comme la création de logements de type Kots Tremplins où sont accueillis des jeunes en errance pour des questions de genres ou d’orientation sexuelle.