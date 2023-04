Adil sort d'une allée et se débarrasse d'un sac suspect à la vue des policiers

Le dealer interpellé explique qu'il a reçu cette marchandise d'un fournisseur, quelques jours plus tôt. Ce dernier l'avait chargé de vendre une partie de la drogue. L'autre partie était destinée à Adil, pour sa consommation personnelle. Le prévenu affirme également qu'il s'est décidé à vendre la marchandise le matin de son interpellation. Manque de bol...

Condamné fin 2020 à 18 mois de prison pour un vol avec violence, Adil est en état de récidive. Une lourde peine de 3 ans de prison est donc requise à son encontre. À la défense, on espère obtenir un sursis le plus large possible. Jugement le 27 avril.