Charleroi: un escape game géant en ville le 4 juin

Quatre game masters animeront la partie, avec une dizaine d’assistants. Ils incarneront des illustres figures de la science et du spatial: Georges Lemaître bien sûr, mais aussi Alexander Friedman, Albert Einstein et Fred Hoyle. De 10 à 18 h, les inscrits auront des énigmes à résoudre sur un parcours d’environ 3 km et pour une durée de jeu de trois heures, à l’aide d’un GSM. Des départs seront organisés de manière séquencée toutes les deux heures. Jusqu’à 120 équipes sont attendues, pour un total de près de 600 participants.

"Initialement le jeu devait se dérouler le samedi 25 mars, trois jours avant la journée internationale du 28, explique Didier Colart, mais nous l’avons annulé à cause de la pluie. Nous espérons un grand soleil pour son déroulement. Il partira de la vigie de l’UT jusqu’à la maison Lemaître, dans le quartier du Sacré-Cœur, avec passage au Zénobe Gramme qui sera quasiment fini. Tout est prêt."

>> Prix : 30€ par équipe de 3 à 6 joueur·ses. Inscriptions: http://www.bigbanggame.be/