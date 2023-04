Ce fut notamment le cas le 2 novembre 2019, à Mont-sur-Marchienne. Armé d’une masse, Jean-Raoul se défoule au domicile de Charlotte. Portes fracassées, vitres détruites et même un lancer de masse à travers une vitre et qui finit par atterrir en plein milieu du salon. En “état de rage”, dixit le prévenu lui-même, ce dernier conteste par contre avoir commis une rébellion lorsque les policiers sont intervenus sur place pour tenter de le raisonner. En audition, Jean-Raoul avait pourtant admis la possibilité d’avoir porté des coups aux policiers.

Hormis cette scène de violence en novembre 2019, un harcèlement téléphonique et des coups et blessures garnissent le dossier. Face à la justice, le prévenu reconnaît certaines des scènes, et invoque l’absence de souvenirs pour d’autres. Sur l’autre banc, celui des victimes, Charlotte fond en larmes. Cette dernière, profondément touchée par l’état de santé de son ex-compagnon, ne veut pas l’envoyer en prison, ni même dans un centre psychiatrique.

Mais puisque Jean-Raoul était atteint d’un trouble mental au moment des faits, et que ce trouble persiste encore aujourd’hui, un internement est sans surprise requis à son encontre. Me Samanci, à la défense, ne s’oppose d’ailleurs pas à cette demande.

Jugement le 19 mai.