Un coup de poing et une balayette à un mineur d’âge, sans oublier une rébellion : Nicolas ne juge pas utile de venir s’expliquer

En un peu plus d’un an de temps, Nicolas a usé de violence à deux reprises. La première fois, même lui ne sait pas expliquer pourquoi il a frappé un mineur d’âge le 3 juin 2020. “Et on ne sait même pas comment ont débuté les faits. Alors que le mineur prenait la fuite, le prévenu l’a rattrapé pour lui asséner un coup de poing et une balayette”, indique le parquet. Le 20 octobre 2021, c’est à la suite d’un accident de la route (le second en peu de temps) que Nicolas s’est énervé.