Un nouveau marché local à Marcinelle… très local !

Ce sera un marché de détail tout ce qu’il y a de traditionnel (avec des produits créés à 40 km maximum de Marcinelle) mais également des animations tels que Photocall, atelier de préparation de produits multiusages naturels, démonstration de roller derby, jardicyle, grimage. Les ambulants sont attendus sur place une demi-heure avant l’ouverture, pour être prêts à 16 heures.

L’événement se veut comme un moment de convivialité, de rencontre et de détente. Tout a été imaginé et mis en place par des citoyens.

Des partenaires associatifs et publics y apportent leur soutien et une contribution active, comme la maison des jeunes Charleroi District Jeunes de Marcinelle, Tibi, TEP, Jardinelle, La MPA, le Roller Derby de Charleroi et La ville.