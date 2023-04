Des coups à la buvette et sur la voie publique : l’alcool rend Lyes violent

“Elle m’a foncé dans le bras”

Le 10 septembre, dans une buvette de foot à Gosselies, la police intervient et fait face à deux personnes blessées. “Le mari présente un nez en sang et l’épouse de ce dernier a un gonflement sous l’œil gauche”, lance la substitute Garcez. Le couple affirme avoir été victime de coups de la part de Lyes. Un coup de poing aurait été asséné à l’époux et une gifle à sa femme, alors que cette dernière tentait d’intervenir pour aider son homme. Ce lundi matin, au tribunal correctionnel de Charleroi, Lyes affirme ne pas avoir porté le moindre coup. La scène aurait même été filmée, prouvant l’innocence du prévenu. “J’avais une discussion avec Claudio, puis sa femme m’a foncé dans le bras quand j’ai voulu me défendre”, explique Lyes.

Moins d’un an après cette première scène, Lyes a remis le couvert. Cette fois-ci, c’est une personne âgée de 80 ans qui a eu une “baffe”. “Mon client parle directement de deux gifles. À la suite d’un accident, on lui a demandé d’appeler la police. Ce qui a été fait, mais ce qui n’a pas plu au prévenu”, rappelle l’avocat de la victime. Sans la moindre difficulté, Lyes reconnaît avoir été en état d’ivresse au moment des faits et avoir asséné un coup en se retournant sur la victime. “C’était sans réfléchir”, confirme l’homme violent.

Un changement de comportement opportun

Malgré le casier judiciaire plutôt bien chargé de Lyes (21 condamnations depuis 1998) et une condamnation pour une scène de coups deux mois avant l’agression en juin 2022, le parquet ne s’oppose pas à octroyer une chance. Lyes affirme avoir retenu la leçon depuis les derniers faits puisqu’il a cessé toute consommation d’alcool et de cannabis. Dix-huit mois de prison, avec un sursis probatoire, sont requis. La même mesure de faveur est sollicitée du côté de la défense.

Jugement pour le 22 mai.