Quatre mois après une condamnation, Christopher aurait agressé l’ex-compagnon de sa compagne

Une erreur judiciaire ?

Ce soir-là, vers 21h30, l’ex-compagnon a eu la désagréable visite de Christopher et de son ex-compagne. Pourquoi ? “Il ne sait toujours pas pourquoi ils sont venus à son domicile”, précise-t-on du côté de la partie civile. Le lendemain, la victime dépose plainte à la police et présente des lésions. “Les policiers constatent qu’il y a un bandage au niveau de la tête, des ecchymoses au visage et une plaie au nez. Sans oublier les trois points de suture à l’arcade sourcilière”, ajoute la substitute Garcez.

Pour les deux camps, nul doute que Christopher a violemment agressé Eric. Très tôt, Christopher se serait invité dans la relation et les échanges entre Eric et son ex-compagne, au sujet des pensions alimentaires et autres obligations parentales. Face à la justice, l’homme suspecté est très clair et ne reconnaît pas les faits. “Elle était enceinte au moment des faits et elle avait reçu des messages. Il avait bu, et donc j’ai décidé de l’accompagner. Mais il n’y a pas eu de coup”, affirme le prévenu qui avait pourtant précédemment admis avoir “repoussé l’ex-compagnon, qui se montrait menaçant”.

S’agirait-il donc d’une erreur judiciaire ? À entendre Christopher, ce serait bien le cas. “Ça fait trois ans que j’ai des menaces de mort et j’ai même un enregistrement. Il boit tout le temps et est agressif. ” Puisqu’aucune remise en question ne semble avoir eu lieu du côté du prévenu, le parquet requiert une peine d’un an de prison. Même la condamnation à 28 mois de prison en janvier 2022, soit quatre mois avant cette scène de coups, ne semble pas avoir calmé les ardeurs de Christopher.

Du côté de la défense, la demande est simple. Ce sera un acquittement, ou rien. Un possible stratagème, monté de toutes pièces par la victime, n’est pas exclu par Me Lepied. Jugement dans un mois.