Charleroi à la pointe de la gratuité de l’enseignement

L’idée est aussi de miser sur la mise en commun des ressources. “La notion de partage est une valeur que nous défendons”, souligne-t-elle. Cela fait faire des économies aux parents, avec un impact écologique positif. Le pacte d’excellence implémente une gratuité progressive. En 2023-2024, la ville bénéficiera ainsi d’un subside de 241 725 euros pour ses 42 implantations maternelles, à raison d’un montant de 59 euros annuels par élève, et de 165 136 euros pour les enfants du degré inférieur du primaire (P1 et P2), à hauteur de 75 euros par tête, un financement nouveau.

"Notre deuxième levier d’action, ce sont les appels à projets" (lire ci-après), poursuit Julie Patte. Et le troisième et dernier, nos fonds propres : “Je rappelle que les garderies sont financées pour l’ensemble des établissements fondamentaux du territoire, tous réseaux confondus. Cela touche 166 écoles, 22 000 élèves et cela procure du travail à 1070 surveillantes et surveillants pendant 10 mois et demi. Nous y consacrons un budget de près de 0,8 million. ”

Les appels à projets, un levier financier

Charleroi a répondu avec succès à quatre de ces appels, tous axés sur l’alimentation saine et équilibrée. ©D.R.

Les appels à projets offrent l’opportunité aux pouvoirs organisateurs de l’école d’obtenir des moyens complémentaires de financement. Charleroi a répondu avec succès à quatre de ces appels, tous axés sur l’alimentation saine et équilibrée. Le premier, c’est celui de la gratuité de repas en maternelle. On constate que cette action répond à un besoin réel : dans la plupart des écoles qui en bénéficient actuellement, le taux d’enfants mangeant chaud à midi est passée de moins de 10 % à plus de 80, avec peu de gaspillage. “Nous avons commencé par quatre écoles”, note la Première échevine. “Nous en sommes désormais à 22. Ce sont ainsi plus de 1200 enfants qui peuvent aller à la cantine. ” Si cette initiative représente un coût de 223 400 euros à charge de la Fédération Wallonie Bruxelles, elle impacte également les finances de Charleroi : “Nous prenons en effet à notre charge la rémunération de 55 agents pour l’encadrement des repas (de 7 à 14h par semaine) ”. Il y a enfin aussi les montants d’acquisition et d’installation du matériel (fours, frigos, lave-vaisselle, etc.). “Dans le même esprit, nous avons répondu à l’appel à projets alimentation équilibrée du même gouvernement. Il mobilise 14 de nos écoles, dont 11 ont reçu des fontaines à eau. ” Autres leviers de gratuité : les appels à projets Progécoles et collations saines de la Wallonie. Le premier consiste en une distribution de fruits, légumes, lait et/ou produits laitiers et d’une activité de sensibilisation à l’alimentation. À ce jour, 48 de nos écoles y participent, soit un peu plus de 6 100 élèves. Quant au second, il ne cible que quatre établissements du réseau communal : de la soupe y est offerte deux fois par semaine à la récréation de 10h. Près de 500 enfants sont concernés.