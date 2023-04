Depuis son ouverture il y a sept ans, dans le contexte plus large des dossiers FEDER du projet Phénix de rénovation de la ville-basse, le Quai 10-Centre de l’Image était dirigé par Matthieu Bakolas. Il le sera d’ailleurs encore jusqu’au mois de septembre 2023. Le directeur n’a pas l’intention de quitter la salle avant la fin du générique: "Après sept années d’investissement sans relâche, il était important pour moi de ne pas rater ma sortie. Pas question non plus de bénéficier des facilités de départ qu’offre un contrat APE. J’ai décidé de faire les choses différemment et d’annoncer mon souhait ferme de partir d’ici septembre afin d’assumer pleinement la transition dans l’attente de la personne qui me succédera mais aussi de pouvoir librement et en toute transparence me déclarer comme chercheur d’emploi".

Forcément fortement marqué par la pandémie de coronavirus et les périodes de confinement qui ont brutalisé le monde culturel, le Quai 10 peut quand même afficher quelques points extrêmement positifs, après ces sept premières années: plus de 500 000 visiteurs et visiteuses ont répondu aux diverses offres culturelles du lieu ; le volet jeu vidéo du projet est désormais pris en exemple dans toute l’Europe ; les espaces libres du bâtiment de l’ancienne Banque Nationale ont trouvé locataires, notamment Kaleïdi et Technocité. Last but not least, la Brasserie du Quai 10 a, elle, dépassé jusqu’ici le million de clients, assez largement.

Le directeur sortant poursuit son analyse: "Après plusieurs années de crises successives, le Quai 10 est enfin rentré dans une période un tout petit peu plus stable d’activités, qui m’a fait penser que c’était le bon moment pour prendre ma décision de partir. Nos conventions ont été prolongées et revalorisées avec la plupart des pouvoirs subsidiants, l’entièreté des espaces est louée et la Brasserie est une des plus belles success story du centre-ville de Charleroi". Matthieu Bakolas l’affirme: "Là où, pour le lancement du projet, il fallait un profil plus gestionnaire, financier, attaché au développement économique et à l’optimisation des process, je suis persuadé qu’aujourd’hui, la nouvelle direction aura pour mission principale de s’atteler à la question cruciale du développement des publics".

Le président du Conseil d’administration du Quai 10, Simon Bullman, a réagi à l’annonce en remerciant le directeur pour le travail abattu. Il développe également: "Cette politique de développement des publics sera incontestablement une des missions principales pour la nouvelle direction. Il sera important d’être en capacité de mobiliser les équipes et de multiplier les initiatives à succès".

Le processus de recrutement est donc enclenché. Il se déroulera en trois étapes: un examen écrit, un assessment via cabinet externe et un oral devant un jury composé de membres du CA, d’un représentant du secteur du cinéma, d’un représentant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’un représentant de la Ville de Charleroi et de l’ancien directeur. Toutes les infos précises via le site www.quai10.be.